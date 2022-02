«Cuando te matan las ovejas, se te quitan las ganas de todo»

Natural de Alaró, Jaume Coll trabaja como payés desde hace más de diez años. Se ha convertido en un fenómeno en las redes gracias a su crítica y a su lucha por los derechos de los payeses. «La payesía no muere, se está matando», sentencia.

Asegura que los ataques de perros a rebaños de ovejas como los ocurridos esta semana en Llucmajor pasan cada semana.

Se está tratando como un accidente y no lo es. Porque es un problema que puede evitarse. Se deben poner leyes y normativas que seguramente están puestas pero no se cumplen, ni nadie hace nada para que se cumplan. ¿Cuántos policías hay que piden los papeles a los dueños de los perros? Ninguno. Ni en la calle ni en casas particulares. Cuando sufrí el ataque de un perro en Marratxí, me mataron veintiséis ovejas, el dueño en dos semanas tuvo el perro, el cual hizo otra matanza y a mí tardaron cuatro años en pagarme el daño que esto causó hacia mi trabajo. En ese momento me atendió un agente rural. Esta figura es muy necesaria para que haya alguien que se preocupe por el mundo payés, porque solo se preocupan por el núcleo urbano, y… ¿las zonas rurales? Hay animales mal atendidos, maltratados…

¿Qué implica una matanza de estas características para un ganadero, económicamente?

En una matanza como estas se pone un precio por animal, el precio ronda entre sesenta o setenta euros, más el precio de las ovejas pequeñas y la reposición de éstas. Esta gente tiene una pérdida de unos catorce mil euros, más todas las ovejas que se encuentran en estado grave, que tendrán que abortar y que deberán ser atendidas, se puede llegar a veinte mil. No tendrán el apoyo de ninguna institución como no la tuve yo, que tardé cuatro años en cobrar el daño que me hicieron. Estas ovejas eran mallorquinas, selectas, rojas y de raza autóctona de Balears de las cuales hay poquísimas. ¿Cómo deben estar estas personas que luchan para que esta raza no desaparezca? Es muy injusto.

¿Y a nivel emocional?

Se quitan las ganas de todo, de seguir adelante y de trabajar. Además, por ejemplo, tú ves a un perro que te está matando el rebaño y tienes licencia de armas, será delito que lo mates. Las ovejas tienen un precio puesto por el mercado y un perro tiene un precio sentimental. En un juicio podrán pedirte sesenta euros por oveja y, en cambio, por el perro, lo estipulará el propietario, es tan injusto… yo tenía cuatrocientas ovejas y he ido quitando hasta que me he quedado con doscientas, es un sufrimiento pensar que dejas las ovejas en una finca y que haya perros vecinos que puedan matarlas. Y ya no es cuando te las encuentras, es irte a dormir sabiendo que al día siguiente puede que no haya ninguna.

Afirma que son muchos los ganaderos que lo sufren y se muestra muy crítico con los animalistas.

Sí, hay muchos ganaderos que se ponen críticos con los animalistas. No porque se lleve el nombre de animalista quiera decir que quieras más a los animales que los propios ganaderos. Porque nosotros vivimos las veinticuatro horas, trescientos sesenta y cinco días para ellos. Y que son ellos los que padecen muchísimo más que la propia gente del campo y resulta que estos animalistas nos ponen en duda. Siempre damos bienestar a los animales antes de sacrificarlos para dar de comer a la población, estos animalistas son los mismos que consumen la carne de nuestros animales, y aun así se nos critica. Es normal que estemos molestos con algunos de ellos.

Todos ello sucede cuando una ley estatal da más protección a las mascotas mientras que los perros en Palma pueden viajar en transporte público...

Estoy totalmente de acuerdo con la ley que los animales domésticos estén dotados de sensibilidad, lo que no entiendo es que algunos tengan que sanarse y otros no. No tiene sentido porque algunos animales que están en las perreras no vienen de criadores sino de gente particular que cuando son pequeños es muy bonito pero cuando se hacen mayores ya no les va tan bien. Pero cuando esta ley pasa por encima de otros animales ya no estoy de acuerdo con ella. Antes de preocuparnos si un perro puede entrar en un autobús deberíamos preocuparnos si otras cosas están en orden, como los ataques de perros, que haya perros cerrados en pisos veinticuatro horas al día, o perros que están atados a una casita de un metro cuadrado.

¿Por qué se producen estos ataques de perros? ¿Por dejadez de los dueños?

Yo creo que se debe a que muchos dueños tienen perro sin saber qué necesitan estos animales. Muchos los tienen porque tienen fincas grandes, jardines y creen que así tienen cubiertas las necesidades del animal y no, se crean necesidades como la de hacer un agujero en la rejilla e ir hacia las gallinas de los vecinos, las ovejas, caballos o cualquier animal que pillen. Al hacer esto, estos perros tienen una descarga eléctrica brutal, no lo hacen para comerse las ovejas, simplemente para jugar. Además cuando estos perros llegan a casa con tanta excitación se empiezan a lamer la sangre y el dueño puede que no encuentre ni una gota. Es como cuando le tiras la pelota, el perro va y vuelve con ella mediante un juego repetitivo. Lo mismo pasa. Tener un perro es cubrir sus necesidades, y esto no es culpa del perro sino del dueño.

Se muestra contundente al sentenciar que «la payesía no muere, se está matando», Además asegura que no interesa que haya payeses...

Interesa que haya payeses pero nos quieren tener controlados y que todos los campos en los que trabajen estén bien cuidados, que todo esté perfecto, hay subvenciones que están hechas para esto y claro que tienen que cumplirse. Pero después, no hay un precio estipulado razonable a lo que produce un payés y ningún político ha sido capaz de hacerlo. La fruta, la verdura de aquí se vende en el norte de Europa y aquí se consume lo que llega de afuera que en algunos casos está prohibidísimo y debería cumplir las condiciones que este país tiene estipuladas.

Revertir la situación «está en manos de los payeses». ¿Qué se puede hacer?

Por todo eso, estamos creando un grupo de futuras promesas para darnos a conocer y explicar la problemática que tenemos cada uno. Cuando uno hace ruido y se queja le puede ir en contra. Yo creo que es buen momento para hacernos oír para que, a lo mejor, algún político de los que están arriba se estreche el cinturón y nos escuche, nos abra, al menos, una puerta. Nos tenemos que unir, apoyar entre nosotros para tener más fuerza y conseguir que nuestro trabajo sea digno y no como ellos quieren que sea. Estaría bien que en los colegios hubiera conferencias de los payeses y se diera a conocer desde pequeños la importancia de consumir el producto local de aquí, tener un huerto en el propio colegio, gallinas e incluso que el comedor fuera sostenible.

La tormenta política está servida. ¿Se ha politizado la cosa en busca del voto rural?

Los políticos buscarán el voto en cualquier lugar. Después de las elecciones, ¿ha visto alguno que vaya a visitarnos? Eso sí, a hacerse la foto. Esto pasa en todos los ámbitos; educación, hostelería, sanidad… tenemos que tener los ojos muy abiertos para no dejarnos engañar y ser conscientes que después de las elecciones volveremos a quedarnos solos. Por desgracia, claro que buscan el voto rural, sea del partido que sea, pero ya le digo, solo es para sumarlos porque todo lo malo que pasa está permitido por ellos mismos. Necesitamos compromiso, preocupación y un día a día por su parte.

Y mientras tanto en Lorca los ganaderos asaltan el pleno del Ayuntamiento y el ministro ataca a las macro granjas.

Totalmente de acuerdo, no en las maneras pero sí en el fin. Esto tenía que pasar, está en juego la comida de muchas familias y las cosas no están para jugar con el pan de nadie. Tiene que poner la ley alguien que conozca este mundo, que haya vivido en el mundo rural, que lo entienda, que lo comprenda y que sepa cómo funciona. Que sepa que nuestro producto está hecho, mimado y cuidado y que es de mucha más calidad que los productos que se importan desde fuera. Queremos unos políticos que quieran la payesía y que quieran cuidarnos no que solo nos quieran poner leyes.

Se maneja de lo mejor en el arte del pastoreo... ¿qué secreto esconde el pastoreo?

Lo hago porque me gusta, no quiere decir que aunque te guste lo que haces te salga bien. Además, es mi trabajo y convivo con ello cada día. El secreto no es más que intentar interactuar con el perro, las ovejas y en el medio donde estén. Nosotros trabajamos con perros que se dedican a esto, a interactuar con las ovejas. Hace poco se hablaba de sacar una ley que decía los perros tienen que jubilarse. Mi perra Lamby tuvo una lesión y mientras ha estado en tratamiento no ha podido ejercer el pastoreo y, sinceramente, no es la misma. Es como cuando una persona ha trabajado toda su vida en lo que apasiona y de repente por una lesión tiene que dejar de hacerlo. Y si se jubila a alguien por imposición, este perro muere, porque tienen el instinto de seguir haciendo lo de siempre. Es injusto que una persona decida en qué edad debe jubilarse un perro. A un perro se le tiene que dar lo que el perro necesite y demande no lo que quiera alguien.