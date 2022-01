La movilización social abre la puerta al Parc Arqueològic de Closos de Can Gaià

El poder de la movilización social da sus frutos. De momento, ha sido en forma de reunión para tratar la posible recuperación del fondo económico que permita hacer realidad el Parc Arqueològic de Closos de Can Gaià, una iniciativa que conlleva una inversión de 1,5 millones de euros y que contempla diversas actuaciones aunque el arqueólogo Bartomeu Salvà adelanta que el «proyecto estrella» es la construcción de una naveta a escala real para crear «una experiencia inmersiva y vivencial al visitante». En concreto, tendría cuatro metros de altura y 20 de amplitud. «Nunca se ha hecho en Balears. Sería nueva completamente y la intención es levantarla y vestirla», desgrana Salvà, que añade que, incluso, «en un momento determinado puede contemplarse que haya gente que simule vivir en la prehistoria». También se apuesta por musealizar el yacimiento. «La musealización sería inclusiva para que todo el mundo pueda acceder», puntualiza. El proyecto también contempla la creación de un pequeño centro de interpretación [dos salas y un laboratorio], la adecuación del yacimiento y la compra de terrenos.

Cabe recordar que en 2018 el Govern destinó 1.150.000 euros del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) a este proyecto pero que este fondo se retiró en 2020 para hacer frente a las consecuencias económicas de la pandemia. Ahora el proyecto actualizado suma 1,5 millones y se ha vuelto a poner encima de la mesa después de la movilización social que el equipo de arqueólogos de Projecte Closos, la Associació Amics dels Closos de Can Gaià y la Plataforma Salvem Portocolom iniciaron en diciembre con una campaña de recogida de firmas con movilización incluida. La movilización para reactivar el proyecto surgió después de que el Govern en noviembre financiara un acontecimiento musical privado con fondos del impuesto turístico. Así, más de mil personas apoyaron el proyecto a través del portal change.org, además de las firmas manuscritas recogidas y el apoyo de unas 40 entidades, la mayoría de Felanitx. «Sin este apoyo social, la reunión con la conselleria de Fondos Europeos, Universidad y Cultura no hubiera sido posible», reconoce Salvà.

«No tuvimos que luchar porque tenían claro que querían llevar adelante el proyecto, la reunión era para saber cómo hacerlo», admite Salvà, que celebra que el conseller Miquel Company manifestara su deseo de «no querer dejar perder el proyecto». «Nos plantearon cuatro líneas diferentes para buscar fondos y nos dijeron que en dos meses se comprometían a tener claro cuáles serían las mejores líneas para encontrar financiación. Salvà explica que el conseller comentó que la recuperación del fondo económico podría proceder del ITS que se contemplaría en los presupuestos 2023-2024 pero avanzó que se intentaría buscar la implicación económica de las distintas administraciones públicas con competencias en el proyecto como el Govern, el Consell y el ayuntamiento de Felanitx, que en el último pleno votó por unanimidad pedir que se devolviera el dinero para el Projecte Closos.

La Conselleria ha pedido «un tiempo prudencial, unos dos meses», para gestionar estos puntos pero «hemos visto hechos y muy buena predisposición» porque se ha comprometido a liderar una «mesa de trabajo con las administraciones implicadas y facilitar el asesoramiento técnico necesario para que el proyecto sea una realidad».