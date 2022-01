"El sector ha entendido que o vamos a una o no vamos a ningún lado"

¿Qué supone para el sector la nueva PAC?

Entiendo que la PAC (Política Agrícola Común) parezca algo complicada. Es un programa agrario comunitario que establece periodos de siete años. Llevamos dos años y medio renegociando la PAC que empezará a aplicarse en 2023 hasta 2027. El éxito grandísimo es que el Ministerio reconozca la singularidad de Balears. Antes en España había muchas zonas diferenciadas y en cada una, la PAC era diferente. En Balears había varias zonas. Ahora hemos logrado que las islas sean una única zona y una zona diferenciada. Antes había 50 zonas, ahora hay 20 y de estas 20, una es Balears. En esta zona diferenciada se reconoce la insularidad, se reconoce que por ser islas tenemos unos gastos superiores y unas condiciones diferentes, todo ello se compensa en la nueva PAC. Es un hecho sin precedentes.

¿Y cómo se traduce en números?

En la PAC hay diferentes conceptos, por ejemplo, el pago básico, el pago redistributivo… Por ejemplo, el pago básico hasta ahora era 117 euros por hectárea y ahora se pasará a cobrar 188. En España, se cobraba 144 y ahora cobrarán 125. Además, en el caso de los jóvenes tendrán un 100% y si son mujeres que se incorporan al sector tendrán un 15% adicional. Estamos hablando de números muy altos y en las islas pequeñas. El pago redistributivo que beneficia a ciertos sectores beneficiará a las explotaciones medianas y pequeñas que corresponde al tipo de explotaciones que tenemos. Entre el pago básico que serán unos ocho millones más, más el pago redistributivo que serán unos cuatro millones más, solo de pago básico redistributivo tenemos doce millones, sin contar las otras ayudas. Además se van a incorporar sectores como el olivar, la viña, las frutas y hortalizas y lo que se consideraba en Europa pastos. Balears sale enormemente beneficiada. Aporta un soplo de aire fresco al sector. Es una reivindicación de años y años. Nunca se había conseguido.

¿El trabajo conjunto del sector ha sido clave para lograr estos objetivos?

El sector ha entendido que somos un territorio pequeño, un sector diversificado y o vamos a una o no vamos a ningún lado. Y lo han entendido. Hemos podido trabajar con todas las organizaciones, cooperativas, subsectores y ha tenido un resultado espléndido porque lo primero que teníamos que hacer era llevar datos al Ministerio. Teníamos que demostrar con datos que nos correspondía. Los datos que tenía Madrid eran escasos y muchas veces equivocados. Hemos hecho un trabajo exhaustivo que justifica esta diferenciación. También ha sido fundamental que el sector haya ido a una con la Conselleria. Soy muy partidaria que cuanto más complicadas sean las negociaciones, más discreto tienes que ser. También hemos tenido el privilegio de contar dentro del equipo que tiene un enorme conocimiento del sector.

¿Cómo ha logrado unir al sector?

Cuando era diputada en Madrid ya presenté una propuesta que trabajé con Fernando Fernández [ahora director general de Agricultura] para que se hiciera una diferencia en Balears con la PAC. Vinimos durante meses a la isla para reunirnos con el sector. Luego tuve mucho interés en tener esta Conselleria porque ya había un tejido previo. Para algunas personas importantes del sector no éramos desconocidos, aunque para el grueso sí. Al principio eran muy escépticos. Entiendo que al principio en la Conselleria hubiera suspicacias, soy mujer, de Podemos, castellanoparlante, forastera, de Menorca… eran muchas cosas, había sido librera pero siempre he tenido un fuerte vínculo con la tierra. Y para mí el sector primario, junto a la infancia, son los temas más importantes.

El relevo generacional es otro de los retos del sector primario...

Si rascas un poco, en Balears todo el mundo tiene raíces payesas. Era un terreno agrícola ganadero por excelencia. Había habido una ruptura. Y los nietos y nietas lo están recuperando. Vienen con formación, entienden las nuevas tecnologías pero recuperan la sabiduría de sus abuelos que durante años y años nos han dado de comer. Era lo que se había dejado de entender, que la tierra nos da de comer. Los alimentos no nacen de las estanterías del supermercado, nacen en la tierra. Entre el cambio climático, las tormentas, el transporte… tener alimento cerca y a tu disposición, fresco, de cercanía pasa a ser una cosa de interés primordial. Estábamos en un punto en que se podía perder toda la tradición agrícola y ganadera en pocos años. La media de edad era altísima y ahora entre 2016 y 2020 casi 700 jóvenes se han incorporado y la cifra va creciendo. La nueva PAC da tantas herramientas a la gente joven, que va a favorecer tanto a las explotaciones que hagan cultivos ecológicos con sistema digitales. El relevo generacional es un tema que desde el primer día está encima de la mesa como fundamental. Noto más presencia de jóvenes y de mujeres jóvenes. Noto ilusión, proyecto y esperanza pero es una esperanza basada en datos, en un futuro que puede ser perfectamente posible.

De hecho, la Conselleria ha hecho mucho trabajo para dar visibilidad a las mujeres con el primer plan de igualdad en el sector primario. ¿Qué camino queda por recorrer?

Las mujeres han estado toda la vida pero no han tenido el reconocimiento. Una minoría son titulares de una explotación y Balears no es de los territorios que está peor. Las ayudas para mujeres en la PAC es un gran aliciente, además del trabajo que se hace desde el Ministerio para la titularidad compartida de fincas. Cada vez vemos más mujeres en cooperativas. Todo eso hará que de cada vez mujeres jóvenes se incorporen y le den un impulso a una explotación que tal vez venía de sus abuelos. Las mujeres están haciendo un gran trabajo y están cogiendo la delantera.

Se la ve esperanzada...

Estoy muy esperanzada con el futuro pese a que el tema del cambio climático no es menor. En Balears estamos en el centro del Mediterráneo que será de las zonas más afectadas. Los seguros agrarios son importantes para que tengan una cobertura más eficaz. De cada vez es más importante el tema de los seguros. Son muchas ramas del mismo árbol pero con el objetivo de que tengamos mucha más producción local, de calidad y que sea más sostenible y que se apueste por la diversificación, que se incorpore la gente joven y que las nuevas tecnologías nos ayuden.

Otra de las mejoras históricas es la liquidación del patrimonio de las cámaras agrarias…

Es histórico total. Cuando empezamos a hablar no se lo creían pero solo puse una condición: "Este patrimonio os pertenece, pero solo lo vamos a repartir si os ponéis de acuerdo". Y se pusieron de acuerdo. Lo que es el patrimonio monetario, 600.000 euros está repartido y el inmobiliario ya hemos firmado en la notaria los que habían presentado la documentación necesaria. En enero estarán todos firmados. Supone tener un colchón muy importante y el trato es que debe ser en beneficio del sector. Una de las tareas es que cada organización realice un asesoramiento para informar a los afiliados sobre las posibilidades de la PAC. Estamos mirando cómo hacer una formación de personas de las organizaciones que luego que encargarán de transmitirlo a sus afiliados.

¿Qué reto le plantea 2022?

Precisamente, el reto fundamental es que llegue la información a todas las explotaciones porque la PAC está llena de enormes posibilidades pero los productores también tendrán que aprovechar las oportunidades que le ofrece la PAC.

Y con el éxito de la PAC, ¿cómo hacer entender a Bruselas la idiosincrasia de Balears en la pesca?

Llevamos un año intentado explicar lo mismo, que las condiciones de Balears son exclusivas de las islas. Hemos hecho reuniones, hemos recopilado datos... En este caso todavía no hemos conseguido la diferenciación que es clarísima. En el caso de la pesca la región ya la tenemos. Además el mar balear suma 1.500 kilómetros de costa, que es el equivalente a Cataluña y Valencia juntos pero solo cuenta con 33 barcas de pesca y allí tiene 400. Es evidente que es diferente. Además tenemos 11 reservas marinas. En Balears se ha hecho un trabajo que la reducción total que se quiere hacer, aquí ya se ha hecho. De momento, lo que sí hemos conseguido que este año se vayan a pagar los días de pesca que no se puedan realizar. Lo que impide que desaparezcan barcas de pesca. Pero estoy segura de que hay esperanza para lograrlo.

Los periodos de sequía cada vez son más prolongados, cuando estará listo el plan de aprovechamiento de aguas regeneradas para el regadío?

Este es otro gran proyecto. De los fondos Next Generation había una cantidad para ello. Si nosotros teníamos un 0,3% del regadío estatal, el dinero que nos dan para ello es el 9%. Hemos logrado explicar que no tenemos ríos, lagos y que el agua subterránea está como está pero que es necesaria para beber no para regar, por ello, hay que aprovechar el agua de los municipios, regenerarla y transformarla para el riego e incluso que es beneficiosa para el regadío para que se recuperen los acuíferos que estén a disposición de la población. Mucha gente daba por perdido el sector primario pero en los últimos dos años ha habido un cambio muy grande. Es un trabajo enorme para llevar a cabo las obras de nuevas balsas y necesitamos que las comunidades de regantes sean organismos vivos y ese es el trabajo de este año. Se gastaron cantidades ingentes de dinero público y las infraestructuras estaban obsoletas. Todo lo que existía se ha puesto en funcionamiento y ahora se completará con el plan de regadío .