El Consell de Govern ha descartado declarar como proyecto industrial estratégico la propuesta de inversión de un parque fotovoltaico en los terrenos de Son Bonet, en el término municipal de Marratxí.

Para ello, el Ejecutivo balear ha tenido en cuenta «el rechazo social a este proyecto, así como los informes del Consejo de la Industria o el informe desfavorable del Ayuntamiento, que apunta que el proyecto no incluye ninguna medida compensatoria adicional a las propias de un parque fotovoltaico».

Según ha explicado el Govern, la actuación prevista consistía en la instalación de un parque fotovoltaico de 19.391 kWp en los terrenos del aeropuerto de Son Bonet, con una ocupación total de 19,89 hectáreas. En este sentido, se preveía la instalación fotovoltaica de 32.318 paneles solares de 600 Wp de potencia unitaria, 95 inversores de 185 kVA cada uno, cuatro centros de transformación y una subestación de entrega y medida. La evacuación de la energía generada se habría llevado a cabo mediante una línea enterrada en la subestación de Son Orlandis. Con todo, desde las direcciones generales de Energía y Cambio Climático y la de Política Industrial, dependientes de la conselleria de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, se ha considerado que «los parques fotovoltaicos que no tengan un mínimo de consenso y no aporten valor añadido al de la generación de energía renovable, no pueden ser estratégicos para la comunidad».

Y es que el proyecto de AENA ha generado una movilización vecinal que bajo la plataforma Pulmó Verd ha protagonizado numerosas movilizaciones contra la instalación del parque fotovoltaico en el solar propiedad de AENA en Son Bonet y que ellos han venido utilizando como lugar de recreo durante más de 40 años.

De hecho, en el pleno de esta semana el ayuntamiento de Marratxí aprobó como declaración institucional la propuesta de moción presentada por la plataforma Pulmó Verd, en contra de la instalación de placas fotovoltaicas en el terreno de AENA. Así, el Ayuntamiento se comprometía a «negociar únicamente la regularización de toda la zona de Son Bonet como Espacio Libre Público y posibilitar la creación parcial de un bosque urbano como compensación a la huella de carbono», sin que esto suponga «ni una pérdida ni renuncia para el municipio de Marratxí al acceso público de esta zona». Como todos los partidos que conforman el Consistorio votaron a favor, se aprobó como declaración institucional.

En otro orden de cosas, también se aprobó la bonificación en un 100% de la tasa de ocupación en la Fira de Fang del próximo año, al no celebrarse este 2021.