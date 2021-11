El Govern tumba el plan de AENA de hacer un parque solar en Son Bonet

Como informaron fuentes de la Conselleria, AENA podría volver a presentar otro proyecto, pero ya no lo podrá hacer como industrial estratégico, sino que lo debería hacer por la vía del interés general, que debería tramitarlo el Ayuntamiento. Un Consistorio que se ha posicionado en contra del parque fotovoltaico.

“Hay un alto rechazo social. Tenemos que tener en cuenta que la generación de energía distribuida tiene que contar con el mayor consenso posible, y eso no se ha dado en este caso”, manifestó Yllanes, quien agregó: “Entendemos que el territorio a ocupar es de uso social y creemos que debe garantizarse este uso cerca de los núcleos de población”.

El Consell de la Indústria, del que forman parte representantes de entidades medioambientales, miembros de la CAEB, de la Felib (Federació d'Entitats Locals de Balears) e ingenieros, entre otros colectivos, ha tenido en cuenta el informe negativo del ayuntamiento de Marratxí. En este sentido, el director general de Política Territorial, Antoni Morro, recordó que una condición obligatoria para otorgar a un proyecto la consideración de industrial estratégico “pasa por contar con el beneplácito de las autoridades municipales”.

Como recordó la Conselleria, el plan presentado por AENA prevé una ocupación total de casi 20 hectáreas, con la instalación de 32.318 paneles solares, 95 inversores, cuatro centros de transformación y una subestación. También incluía una línea soterrada en la subestación de Son Orlandis.

“Los proyectos fotovoltaicos pueden ser más o menos polémicos, pero es cierto que en este caso habíamos tenido más de 1.500 alegaciones. Por eso, los parques fotovoltaicos que no cuenten con un mínimo consenso y no aporten un valor añadido al de la generación de energía renovable no pueden ser estratégicos para la Comunidad”, enfatizó el director general de Energía y Cambio Climático, Pep Malagrava.

El proyecto de parque fotovoltaico había provocado una fuerte contestación entre los vecinos de la zona, que han llegado a protagonizar varios actos reivindicativos en los últimos tiempos.

Recientemente, el Gobierno central defendió el parque solar de Son Bonet. Lo hizo la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, con el argumento de que se enmarca en el plan de acción climática de AENA para lograr una reducción de emisiones contaminantes. Sánchez reconoció que el proyecto había provocado la oposición de «determinadas asociaciones», pero aseguró que continuarán avanzando en su instalación y que en todo caso estudiarán las alegaciones.

La ministra contestó así a una pregunta formulada por la senadora Elisenda Pérez (ERC), quien dijo que en Mallorca «hay otros terrenos con capacidad para este parque fotovoltaico». «Esto provocará muchos problemas a los vecinos si se materializa. Les pido encarecidamente que cambien el lugar», subrayó.