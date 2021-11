Nueve de la noche. Dimecres Bo. La alegría y el jolgorio eran la nota dominante en el centro de Inca. La capital del Raiguer recuperaba su gran fiesta pero anoche era mucho más especial y lo era porque los focos estaban puestos en una cita de lo más esperada para los amantes de la cultura. Y es que el Teatre Principal de Inca levantó de nuevo el telón 14 años después de cerrar sus puertas. Y lo hizo a ritmo de The Blue Brothers con Everybody needs somebody to love con el humorista José Corbacho sorprendiendo al patio de butacas con su entrada triunfal, pidiendo aplausos y haciendo levantar al público. Una ovación propia de un final del espectáculo pero es que la ocasión lo merecía. Y es que el cómico catalán tuvo el gran privilegio de ser el primero en subir y estrenar las tablas de la reformada sala inquera con el monólogo Ante todo mucha calma. «Dale luz a la sala para ver todo esto», pidió el actor. «Estáis aplaudiendo más a la reforma que a mí», bromeó. De hecho, el catalán se mostró muy ilusionado por ser el elegido para inaugurar el teatro, toda «una noticia de primer orden» en los tiempos que corren, más que nada porque «desgraciadamente cines y teatros van cerrando poco a poco».

Pero el cineasta y director teatral no era el único ilusionado en la puesta de largo del espacio escénico en pleno Dimecres Bo. Y es que los espectadores tomaron de nuevo, tras años y años de obras, la platea. Los asistentes quedaron cautivados por la reforma de la sala, una rehabilitación que regala a los aficionados a la cultura un teatro con más espacios escénicos y un equipamiento más actual y moderno pero conservando su esencia. Dijous Bo: El Teatre Principal de Inca levanta el telón con el humor de José Corbacho De hecho, para muchos espectadores fue como un flechazo, sobre todo si uno conservaba en su memoria cómo estaba la sala antes de su cierre. Nada que ver. El Principal presume de un aspecto más moderno pero sin perder su identidad. «Oh, que guapo», era la expresión más repetida. «Ha sido un parto difícil. Debemos agradecer a todos los equipos de gobierno del Ayuntamiento que el teatro haya sido una realidad porque para Inca recuperar el Principal es todo un privilegio. La ciudad necesitaba este equipamiento cultural», confesó Llorenç Pol minutos antes de arrancar el espectáculo. «Será un punto de referencia para toda la isla», auguró. Para Yolanda Sánchez fue una sorpresa. Vino engañada. «Pensaba que veníamos al Dimecres Bo», explicó. «Como nos gusta el teatro y la quiero mucho, le he dado esta sorpresa», reveló Pedro Monreal. «Es una maravilla recuperar un espacio escénico de estas características manteniendo su esencia», añadió Monreal. «Me ha encantado», confesó la inquera aunque residente en Palma, Joana Martorell, ya sentada en el patio de butacas. Más vida cultural Tras un largo proceso de reforma y ampliación de sus instalaciones, pero sobre todo tras superar numerosos contratiempos durante estos últimos años, el teatro inquer volverá a marcar la vida cultura de la capital del Raiguer. «Es fantástico e ideal para Inca, que cobrará vida cultural y dinamizará el municipio», opinó el comisario de arte Tolo Cañellas que acudió al estreno junto al galerista Juan Antonio Horrach Moyà y la directora general de Cultura, Catalina Solivellas. «Es un lujo para Inca. Los ciudadanos deben tomar conciencia de ello», aseguró el galerista, que celebró el acierto de la fecha para programar el primer espectáculo. «Que se haya elegido el Dimecres Bo invita a cambiar la dinámica y ofrecer cultura». Por su parte, Solivellas no dudó en asegurar que anoche estábamos ante «un gran acontecimiento» porque «un teatro siempre es una alegría». Aunque la gala inaugural será en diciembre, el alcalde Virgilio Moreno no quiso perderse el estreno. Y es que tiene claro que el teatro será «un revulsivo cultural, social y económico». «Hasta ahora hablábamos de obras, ahora ya ha abierto las puertas y tiene actividad que hemos preferido que arrancará poc a poc, como un transatlántico para que alcance la velocidad de crucero cuando toque». José Corbacho: «No hemos aprendido nada cuando vuelven a recortar en el sector sanitario» De hecho, el director del Teatre Principal de Inca, Biel Amer, confesó en la noche del primer espectáculo de la sala renovada que era «una responsabilidad muy importante» coger el timón de la coordinación del espacio pero lo asume «con muchas ganas». «Es una sala histórica que ha tenido que superar muchas adversidades para estar aquí y ahora». Entre bambalinas, podríamos decir fue una noche de «tensión» para que en el estreno todo saliera a la perfección . «La sala en sí ya es un espectáculo» , confesó Biel Amer, que pese a los nervios del primer día, se mostró igual de ilusionado que el público de ver brillar de nuevo el teatro, que anoche arrancó muchas risas de los espectadores gracias a Corbacho. Gala inaugural el 16 de diciembre El director del Teatre Principal de Inca, Biel Amer, avanza que la gran puesta de largo de la sala inquera será el 16 de diciembre con una gala inaugural pero con motivo del Dijous Bo han puesto en marcha la nueva infraestructura escénica porque «necesitamos que los espectadores empiecen a disfrutar del teatro». Y es que hay «muchas ganas», lo que queda patente con las visitas guiadas que empezaron este domingo, una reapertura que coincidía con el aniversario de los 107 años de la inauguración del equipamiento cultural. Las visitas son todo un éxito y se organizarán durante el resto del mes de noviembre y algunos días más de diciembre para poder dar respuesta a la demanda. «Son grupos de 30 personas y no falla nadie», celebra.