En la carretera de Festival Park a Bunyola, hay unos solares llenos de escombros. GADMA ha denunciado esta situación por la imagen que dan. Estos solares están dentro del municipio de Marratxí. La regidora de Medio Ambiente, Cristina Alonso (PSOE), manifestó que ya se han iniciado los procesos para que se proceda a su limpieza, pero, al ser de propiedad privada, el Consistorio no puede actuar directamente. «Lleva un largo proceso» entre comunicados, plazos legales que se dan y el no cumplimiento, admite. Calcula que pueden tardar más de un año para que puedan proceder por su cuenta a la limpieza y pasar la correspondiente factura a los propietarios. Además, se ha solicitado la instalación de guardarraíles para dificultar el acceso de los vehículos a estos vertederos. Según Alonso, «es muy difícil coger a los autores ya que a pesar de que la policía de medio ambiente suele vigilar la zona, estos vertidos suelen llevarse a cabo por la noche lo que dificulta su control». Uno de los caminos donde se ha logrado parar esta sangría es el ‘camí de Can Piza’, donde los vecinos lograron identificar a los autores. (Vea aquí la galería).