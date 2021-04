Avui és Sant Marc Evangelista

Segons la tradició fou el primer bisbe d’Alexandria, nomenat per sant Pere. Durant la llarga caminada per arribar-hi, se li varen fer malbé les sandàlies, i el Sant va guarir un sabater la ferida que es va fer tot adobant-les-hi, amb saliva i una benedicció: d’aquí que els sabaters el tenguessin per patró. Al s. VI, amb motiu d’una plaga de llagostes que assolava els sembrats, el Papa Gregori el Gran va ordenar fer processons amb pregàries i cant de les lletanies dels sants, i la plaga va desaparèixer. Aquest ritu agrari de protecció, conjura o maledicció va popularitzar-se: són les processons “de les lletanies” o de les “lledànies”, o també “de matar la cuca”. Sant Marc és invocat contra les tempestes. Avui, també, s’han de menjar caragols si no voleu ser “tocats”. És el patró de Sineu, festa celebrada des de 1645.

Entra la lluna plena (27)

El dia de la Creu (3 de maig) serà un bon dia per sembrar melons i síndries. Si vàreu sembrar pèsols, segurament serà hora d’arrabassar-los. Aquest dia es feia -antany- la benedicció de l’anyada i de tots els sembrats, un esdeveniment molt important dins la pagesia. Floreixen els rosers, i totes les herbes tenen habilitats curatives. Les fulles de flor (els pètals) de roser són bones per rentar-se els ulls. Al jardí podeu trasplantar roses místiques, petúnies, sols coronats, clavellers de moro i alfabegueres. És el temps de collir violes, geranis, roses, margalides, sabates del Bon Jesús, flor de bolatxa, vaumes pensamenteres. És un esclat de vida, d’alegria i de la naturalesa; un regal per a tots els sentits.

Comença el maig

I la terra està en saba. Al llarg del mes maduren les cireres i començaran, a finals de mes, els albercocs. Pel maig, a segar vaig, aquesta dita fa referència a la sega de les faveres, de l’ordi i la civada. L’ordi no vol veure el juny. El blat se sega més endavant. Si plou els primers dies de maig, quan el blat està en flor, tuda el gra que en aquest moment es congria i el fa perdre. Durant aquest mes també preparaven per batre: feien la pols de les eres. Les saons de maig, contràries al blat, són, però, bones per a les abelles i la mel que s’extreu aquest mes és la millor de tot l’any.

Maig

És el cinquè mes de l’any en el calendari gregorià i té 31 dies. Aquest és tengut per un més alegre. El seu nom sembla que prové d’una antiga divinitat dels boscos, la deessa grega Maia. En la mitologia èuscara es troba Maiu, reconegut com a déu dels boscos, espòs de Mari, deessa de les coves.

El mes s’estrena amb una celebració d’origen ancestral: el Primer de Maig (ben anterior i sense relació amb la commemoració obrera del Dia del Treball). Té arrels en el calendari cèltic: el Dia Maig (1 de maig) i el dia dels Morts (1 de novembre) divideixen l’any en dues parts iguals. Es relaciona el maig amb tot allò fresc i esponerós. La maragda és la pedra que simbolitza aquest mes, conegut també com el mes de les flors.

Sant Josep Obrer, Dia del treball

Avui l’Església commemora la condició de treballador de sant Josep, pare de Jesús. Aquesta festivitat fou instituïda l’any 1955 pel papa Pius XII per tal de donar un caràcter religiós a la celebració sindicalista del Primer de Maig, Festa del Treball.

Aquesta festa cívica celebrada a les ciutats i nuclis industrials amb manifestacions i actes reivindicatius organitzats per sindicats i associacions de treballadors. En l’actualitat ha esdevingut per a la majoria de ciutadans una festa més del calendari laboral.

Es creia que tal dia com avui Noè va començar a fer la seva gran arca, per això els mestres d’aixa tenien per bon averany començar a construir les embarcacions avui, primer de maig. L’arca bíblica era tan gran que mentre Noè la feia per un cap se li corcava l’altre i mai no la veia acabada. Per això, Déu li revelà que per evitar que se li corcàs la fusta l’havia de tallar en lluna vella, els que perden la fulla, i en lluna nova els que no la perden.

Sabíeu que...?

Avui és el Dia Mundial contra el paludisme. Dilluns (26) és el Dia Mundial de la propietat intel·lectual. Dimarts (27) és el Dia Internacional del disseny gràfic. Dijous (29) és el Dia Mundial de la Dansa; i el Dia de les víctimes d’accidents. Divendres (30) és el Dia Internacional del jazz.

L’expressió «Per quins set sous?», significa una manera emfàtica de demanar per quina causa o raó, referint-se a una cosa rara, irregular o injustificada. El seu origen ve d'un ús medieval que condemnava a pagar cinc sous aquella persona que donava un consell no demanat o que es ficava allà on no el demanaven.

L’expressió «Canviar de jaqueta» (ser un «chaquetero»), significa un canvi oportunista d’opinió. El seu origen ve de l'època de la reforma luterana: els partidaris de cada tendència es distingien dels altres per les jaquetes que duien. Com que el folre era d'un altre color, els partidaris de cada un dels bàndols les giraven de tant en tant, per despistar els contrincants o passar desapercebuts. «Canviar de jaqueta» va quedar com una expressió que definia un canvi oportunista d'opinió, molt de moda avui en política.

Només una de cada 15.000 ostres fa una perla. El procés de formació de la perla tarda uns 5 anys i comença quan un cos estrany (per exemple un gra d’arena) entra dins la closca, llavors l’ostra segrega nacre per protegir-se.

Quan els cultius són d’un color verd clar, tirant a groc, i creixen més lentament del que seria d’esperar, ens avisen d’una manca d’hidrogen a la terra; els cultius que primer noten la manca de nitrogen són les bledes i els espinacs, els porros i el blat de moro.

«Un dibuix és una línia que surt a passejar» (Paul Klee).

Les saons de maig, contràries al blat, són bones per a les abelles i la mel que s’extreu durant el mes de maig està considerada com la millor de tot l’any. Aquest mes és un esclat de vida, d’alegria i de la naturalesa. Un regal per a tots els sentits.