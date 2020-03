Usuarios del tren se manifiestan en Palma para reivindicar más frecuencias

Un grupo de usuarios del tren se han manifestado hoy por la mañana en la estación intermodal de Palma para reclamar más frecuencias y un mejor servicio ferroviario en general. La manifestación, organizada por la asociación de usuarios del tren, tenía el objetivo de visibilizar el problema que afecta actualmente al servicio ferroviario de la isla, en el que según los organizadores "faltan frecuencias y además no cabemos todos". Cabe recordar que desde hace varias semanas, la supresión de varios trayectos exprés entre Palma e Inca ha provocado que los usuarios habituales de este servicio rápido tengan que viajar en otros horarios con trenes "totalmente saturados".

Durante la protesta, un grupo de guardias de seguridad ha pedido la documentación a uno de los portavoces de la asociación de usuarios, Guillem Ramis, que llevaba un cartel para reclamar más frecuencias. Posteriormente, han acudido agentes de la Policía Nacional a identificar al manifestante. "Ha habido un momento en el que he llegado a contar hasta diez policías nacionales y seis guardias de seguridad, que se han portado de forma correcta, pero la situación les ha sobrepasado", ha explicado Ramis tras el incidente. El portavoz de la asociación ha requerido la presencia de algún responsable de SFM, aunque no ha aparecido ningún cargo de la empresa ferroviaria.

Ramis ha añadido que el motivo de la protesta era el de "ir un poco más allá" de la actividad normal de la asociación. "Presentamos muchos escritos a SFM para reivindicar un mejor servicio y se nos contesta correctamente, pero ya no es suficiente", apunta. "No puede ser que desde Manacor o sa Pobla solo haya un tren cada hora, como mínimo debería haber dos frecuencias en una hora", añade el portavoz de la plataforma de usuarios. Asimismo, ha criticado que la empresa ferroviaria venda once unidades de tren diésel a Kenia cuando "faltan convoyes para cubrir el servicio". "Es cierto que son más contaminantes, pero incluso así los trenes diésel son necesarios porque sin ellos hay más coches en las carreteras que también contaminan". Además, asegura que "si hay cuatro millones más de usuarios del ferrocarril en Mallorca no es porque se preste un buen servicio, sino porque las carreteras también están saturadas, entre otros muchos motivos".