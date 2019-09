La bahía de Pollença permitirá el amerizaje de 40 hidroaviones civiles al año

Las aguas de la bahía de Pollença podrán ejercer de pista de amerizaje para un máximo estipulado de cuarenta hidroaviones civiles al año, según se recoge en la autorización que la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, dependiente del ministerio de Fomento, ha remitido a la Fundació Aeronàutica Mallorquina para que las instalaciones de la base militar del Moll puedan ser usadas de forma eventual por hidroaviones civiles.

La posibilidad de que las aguas del puerto de Pollença sirvan de pista de amerizaje para un mayor número de aeronaves ha causado controversia en el municipio del Nord. Hace unos días, la coalición progresista Junts Avançam anunció que elevará una propuesta al próximo pleno para manifestar su oposición al proyecto de convertir la bahía en una pista para hidroaviones debido a su impacto ambiental y acústico y expresar su "indignación" por la autorización estatal a la utilización de las aguas del Moll para incrementar el tráfico aéreo. La propuesta de Junts Avançam insiste en la "necesidad de preservar la bahía de proyectos y actividades impactantes".

Por su parte, el presidente de la Fundació Aeronàutica Mallorquina, Miguel Buades, aseguró ayer que la autorización es para un máximo de cuarenta operaciones al año con un límite de quince cada mes, por lo que si en dos meses se produjeran 30 amerizajes ya solo quedarían diez para el resto del año. "Nunca superaremos esta cifra", apuntó Buades.

A su entender, los hidroaviones no provocarán ningún impacto ambiental ni supondrán una gran molestia para los residentes en el puerto de Pollença. "Se interferirá lo menos posible sobre el pueblo de Pollença", asegura. Además, "el lugar donde se puede amerizar está a una distancia de dos kilómetros sobre cualquier punto de la costa, por lo que no se oirá ningún ruido". Buades añade que la pista "está diseñada de forma que los hidroaviones no puedan pasar nunca por encima de las zonas pobladas; la pista vendrá de la zona de Llenaire en dirección a Punta Avançada".

El presidente de la fundación apunta que, una vez en el mar, "un hidroavión es como un barco y sigue la reglamentación marítima" y añade que un avión de estas características "contamina menos que una lancha". También asegura que su intención no es la de llevar a cabo una actividad comercial ni crear ninguna empresa aeronáutica porque "somos una fundación sin ánimo de lucro".

Buades señala que tanto Costas como la dirección general de Puertos están al corriente de la iniciativa y que, incluso, "ya se ha gestionado la habilitación de un amarre en la zona portuaria para que los hidroaviones puedan atracar". A su entender, la posibilidad de que hidroaviones privados puedan amerizar en Pollença será "positiva" para todos los sectores del municipio. "Esta gente suele tener dinero y hará mucho gasto en los comercios locales", apunta.



El Ayuntamiento, a favor



El alcalde de Pollença, Tomeu Cifre (Tots per Pollença), reiteró ayer el "apoyo" municipal a la iniciativa impulsada por la Fundació Aeronàutica Mallorquina al considerar que "será un atractivo más" para el municipio.

En relación a la opinión contraria expresada por el principal grupo de la oposición municipal, Cifre señala que el anterior equipo de gobierno (presidido por Miquel Àngel March, de Junts Avançam) "no se manifestó ante la tramitación que ya estaba en marcha ni convocó a la comisión mixta con representantes del gobierno central y autonómico y del Ayuntamiento, cuando tuvo cuatro años para hacerlo; me sorprende que ahora pidan esta comisión".

El alcalde añadió que "el verdadero problema del Moll son los fondeos incontrolados".

Por su parte, el presidente de la asociación de vecinos del Moll, Miquel Cifre, evitó pronunciarse al respecto a la espera de reunirse con los socios del colectivo vecinal.