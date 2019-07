El sueldo de la alcaldesa de Son Servera sube un 14% y el de los regidores, un 6%

El ayuntamiento de Son Servera aprobó en la sesión plenaria de ayer las áreas y remuneraciones del equipo de gobierno formado por PSOE e Independents. Tras dos legislaturas con los sueldos congelados, los regidores verán incrementados sus pagas un 6%, mientras que el sueldo de la alcaldesa Natalia Troya subirá un 14% y cobrará 49.000 euros anuales. Así, los dos concejales con dedicación exclusiva verán remunerada su labor con 38.500 euros anuales mientras que los cuatro regidores que tengan el 70% de dedicación cobraran 27.000 euros y los otros dos, que está con una media jornada, recibirán 20.000 euros anuales.

La oposición (PP, On Son Servera y Podemos) ve bien los sueldos, con algunas matizaciones dependiendo de las áreas que lleven. El más crítico ha sido Antoni Cánovas de On Son Servera, que ha lamentado que la oposición solo pueda cobrar por asistencias y no tenga un partida dedicada a ello.