Magaluf, en el centro de la 'batalla' mediática por Gibraltar

En esta guerra, no vuelan las balas, sino las pullas. Y no hay bajas, sino más bien orgullos heridos si uno tiene la piel muy fina ante la chanza ajena. En el centro de la batalla, una vez más, Magaluf, fiel a su papel de eterno protagonista mediático. Y eso que el verano ya pasó.



La célebre (para bien y para mal) localidad calvianera ha sido utilizada en el duelo dialéctico en las redes sociales a propósito de otro tema de debate perpetuo –el estatus de Gibraltar–, que ha sido objeto de duras negociaciones en pleno trauma del Brexit.



El detonante han sido comentarios ampliamente difundidos en las redes sociales como el de la periodista británica Julia Macfarlane, que, ante la amenaza del Gobierno español de bloquear el proceso del Brexit por el Peñón, publicó un tuit ironizando con la capacidad bélica de los españoles.



"Si vamos a hacer la guerra contra España, deberíamos hacerlo a primera hora de la tarde cuando ellos están haciendo la siesta", escribió la semana pasada, generando a continuación un oleada de respuestas en la red, entre las que la ironía fue la nota predominante.





If we do go to war with the Spanish, we should do it in the afternoon when they're all having siesta https://t.co/6OuMOAItDf