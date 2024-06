La Junta Electoral dice que la rueda de prensa en la que Jaime Martínez anunció 1.200 viviendas vulneró la Ley Electoral

La Junta Electoral ha estimado las denuncias presentadas por Podemos, Més y el PSIB contra la rueda de prensa celebrada el pasado viernes por Jaime Martínez en la que anunció la construcción de 1.200 pisos en solares públicos del municipio. Estos partidos criticaron el contenido "electoralista" de la comparecencia, que tuvo lugar el último día de la campaña electoral de las elecciones europeas y a 48 horas de la votación.

"Si bien no se centra en asuntos concernientes a las elecciones en curso (en aquel día las europeas), sí presenta como un logro de la ley de vivienda el próximo ofrecimiento de 1.200 viviendas. Escuchada la rueda de prensa, es cierto que se enmarca en el trabajo propio del Consistorio -las obligaciones de la administración local no se detienen por haberse convocado unas elecciones-, pero en este caso no se dio ninguna información concreta que justifique esa convocatoria para el pasado día 7 de junio", justifica la Junta Electoral en su resolución.

"Un acto electoralista inaceptable"

"Anunciar la futura construcción de viviendas sin plazo de ejecución, ni precio aproximado (en ambos casos se definen como viviendas asequibles) vinculada a la aprobación de una ley del Govern y en periodo electoral, constituye vulneración de la LOREG [Ley Orgánica del Régimen Electoral General]", concluye la Junta Electoral.

"Nos parece un acto electoralista inaceptable que presenten un Plan Municipal de Vivienda el último día de campaña electoral para las elecciones europeas. Y de hecho, no sólo es inaceptable, es que es ilegal, porque contraviene la Ley de Régimen Electoral que prohíbe a los poderes públicos hacer anuncios de proyectos en campaña", justificó su denuncia la regidora de Podemos, Lucía Muñoz.