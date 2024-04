Publican una edición actualizada de las joyas arquitectónicas de Palma

El Colegio Oficial de Arquitectos de Balears (COAIB) presentó ayer una versión revisada y actualizada de la ‘Guia d’arquitectura de Palma’, una obra que pretende ser una referencia para situar en el plano los inmuebles más representativos del patrimonio arquitectónico de Ciutat. El volumen incorpora nuevas obras con respecto a la primera edición, publicada hace 25 años.

«Es un reto revisar y actualizar lo hecho hace tantos años. Esta reedicion mantiene la estructura original, cuando se intentó que no fuera solo un listado de edificios, sino que también permitiera hacer una pequeña historia de la arquitectura de Palma», explicó ayer Martí Lucena, coordinador de la actual edición, en un acto en la biblioteca del COAIB acompañado por Bernat Nadal, decano de los arquitectos de las islas, y Joan Cerdà, presidente de la demarcación del COAIB en Mallorca.

El libro se estructura en cinco capítulos que corresponden a etapas históricas o estilísticas. La documentación se presenta con fichas acompañadas de un comentario explicativo e ilustraciones, que en muchos casos han sido actualizadas.

Con respecto a la edición de hace 25 años, Lucena lamentó la desaparición de un edificio racionalista en la calle Eusebi Estada. Sin embargo, destacó la inclusión de dos obras de los años 70, una en Pere Garau y otra casa en Sometimes, además del edificio de la Facultad de Filosofía y Letras de la UIB.

Nuevas obras

Asimismo, la nueva edición incorpora media docena de obras como el colegio de Cas Capiscol, un edificio de viviendas en la calle Aragó, el centro de estudios de postgrado de la UIB, un edificio de viviendas en la calle Baró de Pinopar y los talleres de Amadip Esment en Son Ferriol.

«Nos hemos llevado alguna alegría como con Can Oleo, que en su momento se denunció su estado completamente deficitario. Pero en estos 25 años se ha rehabilitado y forma parte de la UIB. En cambio, otros como Can Weyler o Can Serra siguen estando en un mal estado», valoró el coordinador de la ‘Guia d’arquitectura de Palma’.

«No es solo una guía para arquitectos, lo es para todos los ciudadanos», destacó Cerdà.