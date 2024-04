El PSOE exige al PP que retire su proyecto de reforma de la plaza Joan Carles I: "Se centra en renovar el asfalto"

El PSOE de Palma ha expresado su "profunda preocupación y rechazo" por el proyecto de remodelación de la plaza Joan Carles I, con una inversión prevista de 1.700.000 euros. Este proyecto, que se presentará en la comisión de centro histórico, "está plagado de decisiones que ponen en peligro el bienestar de los ciudadanos y el futuro desarrollo sostenible de nuestra ciudad", ha criticado el portavoz del grupo socialista, Xisco Ducrós.

"A pesar de la elevada inversión propuesta, el proyecto se centra principalmente en la renovación del asfalto, ignorando aspectos cruciales como la conservación del arbolado existente, la parada de la EMT, una estación de BiciPalma y un espacio de aparcamiento para motocicletas. Esta falta de visión política y planificación adecuada resulta alarmante, especialmente cuando se trata de un proyecto destinado a recuperar espacios públicos para el disfrute de los ciudadanos", han lamentado los socialistas.

Ducrós ha consaiderado "incomprensible" que este proyecto "no contemple la creación de zonas de sombra, mobiliario urbano accesible y amigable, áreas de juego infantiles y otras instalaciones esenciales para garantizar un espacio público inclusivo y acogedor para todos". Asimismo, el regidor ha señalado que "el coste elevado de los materiales propuestos no solo no embellece la zona, sino que también infla innecesariamente el presupuesto destinado a esta iniciativa".

La motivación detrás de la memoria del proyecto parece estar impulsada "por la masiva ocupación de terrazas y la privatización de la vía pública, en lugar de priorizar las necesidades reales de los ciudadanos y el bienestar colectivo", han advertido los socialistas.

"Quieren una Palma gris"

"Es especialmente preocupante que mientras se destinan recursos significativos a proyectos cuestionables como este, el gobierno de Martínez esté renunciando a iniciativas de mejora en las barriadas y enfrentando retrasos continuos en las obras iniciadas por el anterior equipo de gobierno en los barrios", han añadido.

Por todo ello, el PSOE ha exigido la retirada de este proyecto: "No podemos permitir que se repitan los errores del pasado de los gobiernos del PP, que convirtieron Palma en una ciudad gris, y que los ciudadanos de Palma paguen las consecuencias de decisiones mal fundamentadas y desvinculadas de las verdaderas necesidades de la comunidad".