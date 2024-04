Busca fondos para una ‘scooter’ por su movilidad reducida

«Tengo 50 años y debido a la artrosis degenerativa, cirugía fallida de columna con fijación lumbar, síndrome de sensibilidad central, pérdida de equilibrio (me fallan las piernas) y el dolor crónico que todo me produce apenas puedo caminar unos pasos sin caerme. Para poder tener un poco de independencia necesito un vehículo adaptado (una scooter para personas con movilidad reducida)», señala la vecina de Palma Catalina Lorente Camiña en una campaña puesta en marcha en GoFundMe.

Desde hace un año y medio que su salud empeoró, se quedó sin poder trabajar y le dieron el grado 2 de dependencia. Para independizarse requiere un vehículo adaptado. «Las instituciones competentes no me dan ningún tipo de ayuda para la misma. Además de necesitar renovar la silla de ruedas manual, que solo te subvencionan una parte y una rampa portátil para poder acceder a mi domicilio y al coche que no cubre nadie. Sin hablar de las adaptaciones necesarias en casa para el baño, cama, etc.», agrega. Una situación complicada de salud que le ha colocado también en una situación económica difícil que debe afrontar sin apenas ayudas públicas.

Gastos, ascienden a 6.300 euros

«No hay subvenciones ni ayudas suficientes para todos los gastos que tenemos que sufragar, como si tener un estado de salud degenerativo, una minusvalía y dependencia fuese plato de gusto para nadie. En total aproximadamente todos esos gastos ascienden a unos 6.300 euros que no puedo cubrir, por eso necesitamos de tu ayuda», sentencia la afectada en la plataforma de crowdfunding.