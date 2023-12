Llega la Navidad Suscríbete a Diario de Mallorca por 2 euros al mes

El Ayuntamiento renuncia a casi un millón de euros de fondos europeos para El Terreno y Es Jonquet por no poder cumplir los plazos Cort culpa a la "irresponsabilidad" del anterior equipo de gobierno de izquierdas por no haber tramitado las ayudas a tiempo La partida más cuantiosa era para mejorar la accesibilidad y conectividad de El Terreno, pero el Consistorio aportará 750.000 euros para llevar a cabo los trabajos No se podrán ejecutar las restauraciones del conjunto escultórico de Santo Domingo de la Calzada ni del portal de Son Catlaret