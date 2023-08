Javier Bonet: «Queremos el modelo de Málaga para Palma y que Gesa se convierta en un museo franquicia»

Javier Bonet es el hombre fuerte del nuevo equipo de gobierno municipal en Palma. Lleva meses preparándose los temas de sus áreas: Turismo, Cultura, Deportes, Innovación, Restauración y Coodinación Municipal. Fue el director general de Turismo de Álvaro Gijón y también diputado en el Parlament.

¿Por qué aunar turismo, cultura, deporte y restauración?

En campaña dijimos que para nosotros la cultura, el deporte y el medio ambiente iban a ser los ejes fundamentales de nuestra acción de gobierno y aunar turismo, deportes, cultura y restauración no tiene otro objetivo que buscar la excelencia en la ciudad de estas tres disciplinas. Pensamos que, si buscamos la excelencia, buscamos la calidad para que los residentes la puedan disfrutar, es evidente que todo el mundo va a querer venir aquí y ver qué es lo que está pasando en Palma. Lo que estoy comentando tiene su cariz turístico porque cuando pasan cosas bonitas en las ciudades todo el mundo quiere ir a ver qué pasa.

¿La suya es la concejalía que marcará el modelo de ciudad?

Queremos implantar en la regiduría el modelo que el alcalde quiere aplicar en esta ciudad. Y es que tiene que ser una ciudad en la que el deporte y la cultura sean los ejes cohesionadores para los ciudadanos. Deben ser las áreas que de verdad den calidad y excelencia al destino y al final a cualquier persona que quiera visitarnos.

¿Cómo van a conseguir esa excelencia y cómo justifica que no se vaya a crear una brecha aún mayor con la ciudadanía y una precariedad todavía más acusada de los artistas?

Lo primero que hemos hecho para poder atrevernos a hablar así es buscar a profesionales del sector. En el sector cultural hemos encontrado a Fernando Gómez de la Cuesta, a Pilar Ribal y a Rafael Brunet, que son personas ajenas al partido. En el área de deportes tenemos a un campeón del mundo de motociclismo y ahora el último fichaje es una persona que, además de licenciado en Turismo, es del mundo del fútbol. Al final, ¿cómo se consigue la excelencia? Con profesionales del sector.

¿Qué es la excelencia para el PP de Palma?

Entendemos la cultura como algo que sume, algo que pueda añadir calidad al destino y a la ciudad y que los residentes puedan disfrutarla de alguna manera. Pienso que la cultura de izquierdas o de derechas no existe. La cultura o es buena o es mala y, por tanto, vamos a buscar cultura de buena de calidad y que la gente la reconozca en cuanto la vea.

El alcalde ha anunciado un museo de arte contemporáneo en el edificio de Gesa. ¿Cómo justifican su necesidad?

Palma necesita otro centro de arte moderno y contemporáneo y ello no implica que se vayan a dejar de lado los museos que ya tenemos. Cuando presentamos el proyecto de Gesa, a la vez comentamos que se debía potenciar y trabajar mucho mejor los diferentes espacios expositivos de Palma. Tenemos unos centros que necesitan algunos de ellos reformas porque, si no tenemos una instalación digna, una instalación que tenga las infraestructuras en una situación óptima, no podremos ofrecer a los residentes y visitantes un buen producto. Por tanto, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a rehabilitar y trabajar para que los espacios expositivos estén en buenas condiciones. Segundo, vamos a potenciar y dar contenido bueno y de calidad en los diferentes espacios. Y tercero, ya se está trabajando con los propietarios del edificio de Gesa para llegar a un acuerdo en el que todas las partes se sientan cómodas y podamos empezar a trabajar para que una marca internacional sea la que gestione ese centro.

¿Sería un museo franquicia, a modo del Pompidou en Málaga?

Sí, ese tipo de funcionamiento. El caso de Málaga es el que se está poniendo encima de muchísimas mesas redondas que hablan de ciudad y arte contemporáneo. Nos gusta ese caso de éxito en el que la colaboración público-privada no es simplemente una frase hecha, sino una realidad. Al final, si la empresa privada no se implica activamente en el destino, es imposible rehabilitarlo.

Lo que expone podría turistificar y gentrificar aún más la ciudad y hacer subir los precios y la especulación inmobiliaria. Además, ¿necesita Palma más visitantes?

Partimos de una base equivocada. No hacemos un nuevo museo para buscar más visitantes ni turistificar. Queremos un nuevo museo para que los residentes tengan muchísima más calidad, más oferta y puedan también disfrutar mucho más de la cultura.

Ni siquiera la gente va a los museos que ya hay.

A lo mejor tendremos que trabajar en por qué hoy [la entrevista se realizó el viernes 21 de julio a las 13 horas] en el Solleric sólo han entrado a esta hora 36 personas. A lo mejor la oferta que se está ofreciendo no es interesante como para que los residentes hoy tengan ganas de ir al Solleric o a otro museo. Por tanto, no pensamos en hacer un museo para atraer a más gente, pensamos en hacer un nuevo centro de arte moderno y contemporáneo para de verdad tener una mejor oferta cultural. Vamos a trabajar para que todo el mundo disfrute de la cultura cada día. Lo que no podemos hacer es quedarnos de brazos cruzados, no hacer nada, que es lo que se ha hecho estos ocho años. En este periodo, la oferta cultural de la ciudad no ha estado a la altura de los ciudadanos.

¿Qué obras se acometerán en el Solleric?

En la primera planta, hace un tiempo se aplicó una pintura plástica en el suelo que está muy deteriorada. Cuando termine la exposición vigente vamos a pulir toda la sala para recuperar el suelo original, que está en muchísimas mejores condiciones. También se van a quitar todas las humedades y desconchones de las paredes, se rehabilitará el techo y se pintará toda la planta noble. Durante estos trabajos, el Solleric no se cerrará. No se podrá visitar obviamente la zona que esté siendo rehabilitada. Además sacaremos un concurso de ideas porque queremos que se haga un diseño de la entrada y el hall del Solleric con el fin de mejorar la recepción y atraer a más visitantes y residentes. Trabajaremos también unas visuales que podrán verse desde Sant Gaietà, la parte trasera del Solleric, para que desde allí pueda verse qué es lo que está pasando dentro del centro de arte. Luego otra cosa muy curiosa que sucede con este equipamiento que no pasa en ningún otro museo de Europa es que cierra a mediodía. En breve va a estar abierto de forma ininterrumpida de 10 a 20 horas. Y esto sin ningún aumento de presupuesto, solo coordinando a tres personas que ya estaban trabajando en la casa.

También está al frente del área de Restauración. ¿Cuáles serán sus competencias?

La parte de licencias es de Urbanismo, la de ocupación de vía pública, de Gobierno Interior, y toda la parte de promoción la estaba llevando a cabo PalmaActiva. Nosotros no vamos a quitar las competencias a Urbanismo y tampoco vamos a ocuparnos de las sanciones, que están en un área diferente. Pero sí vamos a trabajar en todo lo demás. Vamos a redactar una ordenanza para la restauración, porque es uno de los elementos diferenciadores que tenemos en Palma. ¿Por qué? Porque la restauración está creciendo, está mejorando, está obteniendo niveles muy buenos en cuanto a calidad y, por tanto, vamos a trabajar de la mano de la restauración para seguir en esa línea. Y eso necesita de ordenanzas que hablen de la estética de la ciudad, ordenanzas que puedan tratar específicamente la ocupación de la vía pública para la restauración. Además de esa ordenanza tenemos que trabajar en promoción, tenemos que trabajar en ayudas, tenemos que trabajar en acompañamiento para que cuando alguien quiera crear un nuevo producto, un restaurante, tenga ayuda por parte de la Administración. Pensamos que la restauración es un sector vital para Palma como lo está siendo para muchísimos lugares en el mundo. Nuestra restauración además puede ser un elemento que ayude a mejorar el turismo que viene. Creemos mucho en unificar turismo y restauración porque ésta ya empieza a ser uno de los primeros motivos, si no el primero, para viajar a un destino. Si en Madrid el primero ya es la cultura, el segundo es la restauración. Pensamos que aquí en Palma podría serlo ya o en breve por la excelencia y los buenos restaurantes que hay en la ciudad.

¿Hay que unificar la estética de las terrazas?

Sí, porque no todo vale en la ciudad. Estudiaríamos abrir una línea de ayudas y si hay gente que ha hecho una inversión hace poco y no la ha amortizado se le podría dar un periodo de carencia. Evidentemente se tiene que trabajar junto a la patronal y ellos son los primeros que están buscando esa excelencia y que huyen de los que están incumpliendo las normas, de los que están incumpliendo en la vía pública, de los que están poniendo carteles que no están permitidos y por tanto vamos a trabajar juntos para que los que lo están haciendo mal pasen a hacerlo bien y, si no lo quieren mejorar, que puedan sacarse del mercado.

Las terrazas y los excesos de la restauración y el ocio ocasionan molestias a los vecinos. Los carteles de «Silencio, Respeto y Civismo» de Santa Catalina se están extendiendo a otras zonas de la ciudad. ¿Esto es también un tema prioritario?

Queremos conjugar el hecho de tener una ciudad viva, con terrazas, pero tenemos claro que están los vecinos y su descanso. Al anterior consistorio le interesó enfrentar a los restauradores con los vecinos. Y nunca medió entre los dos. No se puede criticar a los restauradores porque haya gente incívica o porque haya algunos restauradores que estén incumpliendo la norma. Por tanto, nosotros nos comprometemos a que vamos a hacer inspecciones, a que vamos a cerrar a los ilegales, a que vamos a ser contundentes con todos los que estén incumpliendo, pero que vamos a promocionar a todos los que lo hacen bien. Y por tanto, no me vale criticar y poner el foco sobre los restauradores demonizándolos porque no es el caso.

¿Van a aplicar la sentencia que permitirá cerrar las terrazas de sa Llonja a las 00.30 horas y no a las 23?

Antes de irse, el anterior equipo de gobierno municipal quiso alargar este proceso y mantener el cierre a las 23 horas Una actuación previa a unas elecciones para intentar ganar enteros, pero hay una sentencia ya firme y estamos esperando a que haya una aclaración y ampliación de información para poder tomar después la decisión, que no va a ser otra que hacer cumplir la ley.

También gestiona Innovación. ¿Cómo está el proyecto del distrito tecnológico de Nou Llevant?

En este asunto son varios los que están implicados: la UIB, el Ayuntamiento de Palma, el Consell o la Cámara de Comercio. Es un tipo de proyecto del que tenemos casos de éxito como Málaga o el Distrito @ en Barcelona. La realidad es que hay un preconvenio entre todas las partes sobre que se quiere trabajar esta línea pero no existe nada más. Hay muchos powerpoints de proyectos y edificios, y como realidad está la Caja de Música, que está en obras, y Can Ribas. Nosotros pensamos que tiene que haber un distrito digital en el que vayan de la mano la innovación, el turismo y la cultura. Como decía hay un preconvenio, pero no hay ningún estatuto de un ente que vaya a coordinar todo esto. Hay que empezar a trabajar en un ente de cogobernanza de este distrito digital. De todo este proyecto nos ha llamado la atención que en el Plan General medio aprobado en el Ayuntamiento algunos de los edificios que hay en esos powerpoints no estén recogidos.

El alcalde Martínez ha enfriado su negativa a que Vox entre en el gobierno municipal. ¿Esa puerta está más bien abierta o cerrada?

A día de hoy la puerta está como está. La puerta está cerrada porque estamos en el equipo de gobierno personas del Partido Popular y no hay ninguna novedad en cuanto a nada. Lo que es evidente es que el Ayuntamiento se tiene que sacar adelante y va a haber diferentes pactos entre diferentes grupos.

Entonces no niega categóricamente que vaya a entrar Vox.

Es que nunca me atrevería a negar nada categóricamente en mi vida en general.

¿El Ayuntamiento ya ha protegido el chiringuito El Bungalow?

Nosotros lo llevamos al pleno. En aquel momento, como estábamos cerca de elecciones, todo el mundo entendió que debía hacerse pero no se ha movido ni un solo papel. Se ha creado por parte del Govern una conselleria del Mar donde estarán las competencias de Costas y ya se dijo en campaña que la intención era proteger toda una serie de edificios emblemáticos como este restaurante. Además, si nosotros mañana vaciamos El Bungalow, en menos de 24 horas habrá okupas que van a acabar degenerando el edificio porque no se va a poder derrumbar y tendremos un edificio en ruinas como la antigua cárcel pero frente al mar. En cambio ahora tenemos un negocio familiar gestionado por mujeres desde hace cinco generaciones que no ha movido ni una teja ni nada de la fachada ni ha hecho ninguna reforma ni ha puesto cristaleras ni ha puesto absolutamente nada. Y al final está dando un servicio que además disfrutamos muchos más residentes que turistas.

¿Qué pasará con la cárcel?

Sobre la cárcel de Palma ha habido creo que siete ruedas de prensa a lo largo de la pasada legislatura. Se llegaron a gastar un dinero para limpiar el foso con el fin de llevar a cabo un evento. La rentabilidad de eso no sé cuál fue. La realidad es que hoy están viviendo allí 60 familias en unas condiciones infrahumanas. Del proyecto que vendieron a día de hoy tenemos humo. Por tanto, queremos ver cuál es el proyecto que propone la UIB para una residencia de estudiantes.

¿Está a favor del alquiler turístico en Palma, tumbado por el Tribunal Superior?

Yo siempre estaré a favor de la Justicia.