Ben Amics celebra que este año el Día del Orgullo LGTBI+ se celebrará dentro de la normalidad y de la colaboración con el Ayuntamiento de Palma. En todo caso, a la entidad no se le escapa que este año se celebrará pocos días después de que se confirme un giro a la derecha en el Consistorio, con Vox influyendo en mayor o menor medida tanto en Cort como en el Govern balear.

«Esperamos que no condicionen demasiado teniendo en cuenta que quien ha ganado las elecciones es el PP. No queremos ver pasos atrás y esperamos que el texto de la Ley LGTBI de 2016 sea intocable. Ojalá el programa ideológico y de odio de Vox no permeabilice las instituciones y no retrocedamos en derechos de las personas LGTBI», subrayó Jan Gómez, vicepresidenta y coordinadora técnica de Ben Amics.

En todo caso, este activista advirtió de que ya hay señales de alarma como «la caza de brujas en el ámbito de la educación que ya hemos visto con la denuncia en el colegio de Porreres» y que se puede extender a otros colectivos.