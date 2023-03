"¿Dónde están las calesas eléctricas que debían sustituir a las tiradas por caballos prometidas por Posemos?, se pregunta Guillermo Amengual, presidente deProgreso en Verde y candidato a la alcaldía de Palma en las próximas elecciones municipales por este partido y PACMA.

Guillermo Amengual, líder de esta formación animalista ha exigido a Podemos que "cumpla alguna de sus tantas promesas en materia de protección animal y ponga el marcha el plan piloto de las calesas eléctricas en Palma", anunciado en el último trimestre del año pasado.

En caso contrario, si no se lleva a cabo "la sustitución de los caballos por calesas eléctricas" esta formación exigirá la dimisión de Alberto Jarabo y de Alejandro López, "representantes de Podemos tanto en el Ayuntamiento de Palma como en el Parlament" y de Sergio García, director general de Derechos de los Animales del Gobierno central.

Asimismo, el dirigente animalista ha anunciado movilizaciones "si las calesas eléctricas no llegan en las próximas semanas", al tiempo que ha denunciado una vez más el incumplimiento reiterado por parte del Ayuntamiento de su propio reglamento, "puesto que continuamos con paradas de calesas con los caballos a pleno sol o lluvia y permitiendo la de Conqueridor, a pesar de los informes veterinarios, técnicos y policiales que recomiendan su retirada, al tiempo que permiten que los animales de las galeras estén en establos no autorizados por la conselleria de Agricultura".