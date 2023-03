Pastor es la mejor posicionada para ir en la lista del PSOE

La actual concejala de Infraestructuras y Accesibilidad del ayuntamiento de Palma, Angélica Pastor, es la mejor posicionada para repetir en la candidatura que el PSIB-PSOE presentará a las próximas elecciones municipales del 28 de mayo, encabezada por el ya candidato y no discutido, al menos internamente, actual alcalde de la ciudad, José Hila. Pastor ha sido la posible integrante de la lista socialista que ha obtenido el mayor apoyo por parte de los militantes palmesanos que han participado en las asambleas que han tenido lugar en las cuatro agrupaciones de la ciudad: Llevant, Ponent, Eixample y Nord. Entre los actuales concejales los militantes socialistas que han participado en estas reuniones, cuyos resultados no son vinculantes, aunque sí orientativos de por dónde van los tiros de las bases, al menos de los más activos, también han conseguido una buena puntuación la actual teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana, Joana Maria Adrover; el teniente de alcalde de Movilidad Sostenible, Francesc Dalmau; el concejal responsable de Deportes, Francisco Ducrós; la concejala de Turismo y Salud, Elena Navarro, y el regidor del distrito Llevant, Daniel Olivera. Ha llamado la atención que no hayan salido ni el concejal de Hacienda, Adrián García, algo que no se relaciona con su baja actual por motivos de salud puesto que las candidaturas se presentaron antes y ya no lo hizo, ni el presidente de Emaya y teniente de alcalde de Medio Ambiente, Ramon Perpinyà.

Virginia Abraham fue la más votada y no fue incluida Claro que lo anterior no tiene por qué ser tenido en cuenta a la hora de confeccionar la candidatura definitiva. Algunos recuerdan, por ejemplo, que en los anteriores comicios la actual directora general de Trabajo, Virginia Abraham, fue la más votada en las asambleas y finalmente no se le dejó un hueco en la lista en alguna posición de salida.