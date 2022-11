La recogida selectiva de basuras puerta a puerta llega el próximo lunes al primer barrio de la ciudad en el que la Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram implantaré este sistema: Son Espanyol. Con posterioridad, a partir del próximo 21 de noviembre, se pondrá en funcionamiento en Son Sardina y sa Garriga y, desde el 28 de este mismo mes en la zona rural del Secar de la Real.

El nuevo sistema, tal como ha reconocido el teniente de alcalde de Medio Ambiente y presidente de Emaya, Ramón Perpinyà, es más eficiente a la hora de separar las distintas fracciones de residuos sólidos urbanos tal como se demuestra en las poblaciones de Mallorca que lo han implantado.

Desde el momento que comience a funcionar este sistema en cada uno de los barrios previstos se procederá a la eliminación de los contenedores instalados ahora en las calles y caminos de los núcleos de población, contribuyendo de esta forma a la limpieza y a una mejor imagen del barrio.

Tal como ha explicado Perpinyà, en el caso de Son Espanyol, Son Sardina, sa Garriga y Establiments las viviendas accesibles para los vehículos de limpieza deberán sacar los la fracción de residuos estipulada para el día de la semana a la puerta de la casa y colocarla en unos ganchos suministrados por Emaya que se sujetarán a la fachada.

Si los vehículos no pueden acceder hasta la puerta de los domicilios, se han habilitado puntos de aportación próximos, con unos sujetadores de los recipientes de la fracción de desperdicios aptos para un conjunto de viviendas en los que los vecinos podrán depositar las bolsas o cubos para cada fracción y día correspondiente.

Perpinyà ha indicado que Emaya está repartiendo a las viviendas de estas zonas distintos recipientes con el fin de facilitar la separación y la recogida de los residuos, consistentes en bolsas, cubos para la materia orgánica y otras multiusos para el papel y vidrio, además de un calendario informativo. Los cubos que para depositar la fracción orgánica cuentan con un chip, que es activado mediante la utilización de la tarjeta ciudadana, que detecta la utilización del mismo por parte del vecino, lo que se podrá repercutir como descuento en la futura tarifa justa.

También se han habilitado en las zonas rurales dispersas tres áreas de aportación de residuos, que contarán con videovigilancia, cerradas y accesibles con la tarjeta ciudadana, previa solicitud, en las que "de una forma limpia y ordenada se podrán depositar los residuos separando las fracciones correspondientes entre las seis de la tarde y las 23 horas.

También se pondrá en funcionamiento un servicio específico para las familias que requieren la recogida de pañales, previa inscripción.

Igualmente, según Perpinyà, estos barrios serán pioneros en contar con un nuevo servicio de recogida de restos de poda, aunque deberán solicitarlo a Emaya a través de la página web o por teléfono.

Perpinyà ha advertido que los residuos que se saquen sin respetar el calendario o no separados correctamente no se recogerán, por lo que se deberán retirar y volver a sacar correctamente. Por el momento, según el presidente de Emaya no se van a poner multas por estas conductas, tal como se establece en la ordenanza municipal, si no que el servicio de inspección y el educativo se informará a las viviendas en las que se detecten problemas o incumplimientos del calendario del uso adecuado de los distintos recipientes o que no se separan adecuadamente.

Desde mediados de octubre se han realizado actos actos y mesas informativas con los vecinos de cada barriada y, en especial, con las distintas asociaciones vecinales. En el caso de Son Espanyol, según Emaya ya se ha informado y se han distribuido los distintos recipientes a más del 94% de las viviendas del barrio.