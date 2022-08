La junta de gobierno del Ayuntamiento de Palma ha acordado una modificación del proyecto de mejora del Parc de la Mar que está en obras, que supondrá extender la superficie de actuación un 20%, ha explicado la teniente de alcalde de Infraestructuras y Accesibilidad, Angélica Pastor.

El cambio amplía el ámbito de actuación para poder arreglar todo el cantil del lago, "una actuación muy necesaria" según Pastor, y que extiende las obras previstas en la rampa y el embarcadero. Además se incluye la reposición de todos los árboles dañados "que no podían desarrollarse por el mal estado de los alcorques", ha detallado en la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno.

Pastor ha recordado que el proyecto se adjudicó por 844.400 euros y con el modificado aprobado este miércoles asciende a 955.900 euros. El cambio también supone "un pequeño aumento" del plazo de las obras, de un mes. "Esperamos que se pueda recuperar porque es una obra de continuidad", ha indicado y ha especificado que estaba previsto que las obras terminaran a finales de diciembre y se prolongarán previsiblemente hasta finales mediados de enero.

Se pavimentan 1.600 metros cuadrados.

También se ha modificado el proyecto de Nuredduna, con una prórroga hasta el 30 de noviembre que no afectará a la apertura de la calle de la plaza.

Se prolonga el plazo porque está pendiente la plantación de las distintas especies arbóreas que no se puede hacer hasta noviembre, dado que "no se pueden plantar las jardineras por no ser la época adecuada; hay que esperar", ha dicho Pastor.

"Eso no impide la apertura de la obra cuando esté finalizada la parte de pavimentación de la plaza, la limpieza y la puesta en marcha del eje cívico y el parque lineal que será una conquista de los ciudadanos de Palma en espacios para disfrute y descanso", ha dicho Pastor.

Pastor ha destacado además otras dos actuaciones, una de ellas supone una inversión de 600.000 euros, con once meses de ejecución, para la sustitución de todo el alumbrado de la zona centro de Palma, de socio a LED, por ahorro energético y para mejorar la seguridad con la iluminación.

La otra es en el ámbito del Palacio de Congresos, donde se está pasando también de alumbrado público de sodio a LED por 153.000 euros y con un plazo de 3 meses.

Pastor ha recordado que el área de Infraestructuras está aprovechando el verano para mejorar las plazas de los barrios, una iniciativa que continuará en otoño y que empezó con las obras en la Plaza de la Iglesia del Coll den Rebassa.

En la plaza Joan Alzina, la inversión es de 330.000 euros e incluye la mejora de la zona de juegos, además del cambio de luminarias y mejora del mobiliario urbano.

Otra obra es la de Hermanos García Peñaranda, al lado del colegio prácticas, en la que se ha ampliado la actuación en este espacio peatonal de pavimento pulido que se dotará de árboles y sombra, en una zona que los niños utilizan como patio del colegio. La inversión es de 90.800 euros, se han mejorado farolas y papeleras y se plantarán los árboles en octubre o noviembre.

Otra obra en la que Infraestructuras tiene que modificar el plazo por canalizaciones es la de la Plaza Rodríguez Méndez. Pastor ha explicado que la intención era acabarlo antes de que empezaran los colegios pero no dará tiempo y falta asfaltar. "Lo que haremos es trabajar los fines de semana y se amplía el plazo a la empresa hasta el 30 de septiembre para terminarla", ha indicado sobre una mediad para evitar que la obra interfiera en el inicio de curso.