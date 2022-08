El portavoz de Cort, Alberto Jarabo, ha anunciado esta mañana un acuerdo de 1,4 millones de euros por el impuesto de turismo sostenible para la promoción de la Playa de Palma. El proyecto busca atraer a "nómadas digitales", es decir creadores de contenidos como influencers y youtubers, además de la promoción por medio de campañas de marketing y otro tipo de eventos. Jarabo ha querido remarcar que la iniciativa "únicamente" va dirigida a "la temporada baja".

Un anuncio que sorprende después de la crisis que creó dentro del Consell de Mallorca el acuerdo de promoción turística con el Real Mallorca, ya que a pesar de que el PSIB justificó la intención de "desestacionalizar" el turismo, los otros integrantes del Pacto, Més y Podemos no lo compraron. El también portavoz de Podemos en Balears, ha recalcado que este acuerdo tiene el "apoyo de todos" aunque ha admitido que "puede ser que haya gente con grados distintos de complicidad con este proyecto".

Jarabo ha querido diferenciar ambas promociones justificando que "aquí hay distintas intenciones respecto lo que quería hacer el Consell" : "No tiene nada que ver con el acuerdo del Consell de promoción por medio del fútbol y un emplazamiento que sería solo para la península que es donde se ven los partidos de fútbol". A lo que ha añadido que él "tiene sus opiniones pero no quiere interceder en las decisiones de otra institución".

Cort ha explicado que su objetivo es "muy concreto y no es como lo que se decidió en el Consell", sino promover un punto de atracción que "sí nos interesa" con la intervención de "personas influyentes". Preguntado por dónde queda el "Mallorca no necesita más promoción", ha dicho que como portavoz del Govern "tiene claro" que en ningún caso se realizará para temporada alta y que la "masificación que se ha vivido este verano, no puede volver a repetir". Por ello, ha defendido "límites y medidas" para el verano y un fomento durante otras épocas para que los trabajadores "no tengan que consentir un parón".