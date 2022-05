El Ayuntamiento de Palma ha concedido este martes una licencia de ampliación de uno de los restaurantes de calle Fàbrica. La decisión se ha tomado en el Consell de Gerència d’Urbanisme.

Los vecinos del barrio de Santa Catalina, hartos del ruido y del incivismo en el barrio, se han pronunciado ante esta decisión en sus redes sociales. “Estamos expectantes para saber cómo justifican que en la calle Fàbrica a día de hoy aún concedan más licencias de ampliación de locales de restauración. Hila, Neus Truyol, no tenéis vergüenza. Vuestro discurso está vacío, es una farsa”, escribieron.

ARCA se ha posicionado en contra de dicha ampliación este mismo martes durante la propia gerencia de Urbanismo. “Que Cort se vea obligado a conceder una licencia de ampliación de uno de los restaurantes de la calle Fàbrica demuestra que la normativa que lo regula es y ha sido muy mala. Y que los remedios que a posteriori del desastre se han intentado implantar, son también insuficientes”, señala la entidad proteccionista.

La asociación recordó que antes de que se creara el eje cívico de Fàbrica ARCA pidió que antes se elaborara un plan de usos porque el riesgo era evidente: “la sustitución de los comercios que había y la proliferación de zonas de ocio. No nos hicieron ni caso”. “Cuando se publicó la norma de no más de tres bares en un radio de 50 metros, nosotros pedimos que no se pudieran ampliar los existentes. No se nos hizo caso”, señalan.

Una de las alegaciones que ARCA ha presentado al PGOU es que la restricción de los tres bares en radio de 50 metros “es absolutamente insuficiente y permisiva y que la restricción ha de ser mayor”.

“La culpa de que Santa Catalina y es Jonquet sean un núcleo de incivismo y malestar es de la nefasta gestión municipal. El remedio es la restricción a toda costa. Hoy debería dejarse sobre la mesa esta licencia”, apuntan.