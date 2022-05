Llega por primera vez a Palma el crucero de Richard Branson 'Valiant Lady'

A primeras horas de la mañana de este jueves ha llegado al Puerto de Palma por primera vez el Valiant Lady, buque perteneciente a Virgin Voyages, compañía fundada por Richard Branson.

Para conmemorar esta su primera visita, se celebró un acto a pie de muelle en el trascurso del cual le fue entregada una metopa conmemorativa por parte de Francisca Leal de la Autoritat Portuària al capitán del buque, Aris Medina, todo ello en presencia de representantes de la empresa consignataria Estela Shipping.

Sus características son eslora 278 metros, manga 38 metros y 108.192 toneladas de registro, y ha sido construido Italia, concretamente en los astilleros Fincantieri, en la factoría de Sestri Ponente, cerca de Génova, y aunque fue terminado a mediados del 2021, comenzó su primer viaje el 18 de marzo del 2022.Su capacidad es de 2770 pasajeros alojados en 1410 camarotes, el 86 por ciento de los cuales tiene terraza y la tripulación la componen 1.160 miembros. Es el segundo de una serie de cuatro buques de los cuales dos aún están en construcción.

El Valiant Lady es un buque con un concepto diferente a la mayoría de otros cruceros, aparte de su aspecto exterior, que no deja indiferente a nadie. Está dedicado sólo a adultos y no dispone de Buffet, pero si de hasta 20 restaurantes con todo tipo de comidas, sin recargo alguno y sin turnos. No hay código para la vestimenta en las comidas o cenas. Tiene un teatro el Red Room, que se transforma en pista de baile y The Manor, un night club estilo de los setenta que ocupa dos cubiertas. Dispone además de una tienda de vinilos, ring de boxeo, estudio de tatuajes, y una gran zona de spa, aparte de varias piscinas.

El Valiant Lady llegó a Palma procedente de Málaga con poco mas de 700 pasajeros la mayoría de ellos norteamericanos y británicos, dentro de un viaje que se inició en el puerto de Portsmouth y en el que ha visitado además Coruña, Lisboa y Cádiz. De Palma partirá rumbo a Barcelona, punto final de su crucero.

A partir de ahora realizará viajes semanales teniendo como base la Ciudad Condal, alternando tres rutas diferentes, de manera que visitará Ibiza cada semana, pero a Palma solo llegará en cuatro ocasiones más esta temporada.

Su buque gemelo el Resilient Lady está previsto que entre en servicio el próximo agosto, teniendo prevista, si las previsiones se cumplen, una visita a finales de octubre.