Los socorristas de playa de Mallorca protestarán este jueves en la plaza de Cort por sus precarias condiciones laborales y por el incumplimiento de la ley de socorrismo, de lo que responsabilizan a los ayuntamientos. Su protesta contará con una performance, a las 13 horas.

“Estamos cansados del círculo vicioso de precarización planteado por los ayuntamientos en connivencia con las empresas a través del sistema de concursos”, afirma Unió Socorristes Mallorca, que realizará su protesta al mismo tiempo que los socorristas de Ibiza.

“El hecho de que gane la empresa que haga la menor oferta solo puede crear una competencia cuyo resultado es la precarización de los trabajadores y del servicio, y no nos confundamos, el ayuntamiento es el primer culpable, porque es el que establece que tenemos que ganar un salario mínimo y es el que mira para otro lado cuando las empresas no cumplen con lo dispuesto por sus propios planes de salvamento, o sin ir más lejos por las leyes que regulan nuestra actividad”, añaden los convocantes de la protesta.

Unió Socorristes Mallorca denuncia también que se está incumpliendo la ley que regula su trabajo que “estipula que siempre que haya explotación concesionaria, tiene que haber asimismo un socorrista reactivo cada 400 metros, exclusivo para la tarea, y esto no se está cumpliendo: esta temporada, sólo en las playas de Palma, contamos 3 decesos fuera del horario de servicio de los socorristas pero con las hamacas puestas”.

Por estas condiciones de trabajo y precariedad, este jueves se concentrarán en la plaza de Cort, donde realizarán una performance de una reanimación cardiopulmonar.