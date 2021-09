El Ayuntamiento de Palma experimentará el próximo 22 de septiembre, con motivo de la celebración del denominado Día sin Coches, una de las medidas más polémicas incluidas en el programa Palma Camina.

Este día los no residentes en el centro de la ciudad no podrán aparcar sus vehículos de Avenidas hacia dentro, aunque sí podrán circular. En la práctica, es como si las calles del centro histórico que ahora no son peatonales o incluidas en la Áreas de Circulación Restringida a Residentes (Acire) se señalizaran como zona de aparcamiento restringido a residentes (ZAR) que es la figura que pretende imponer el Palma Camina en un futuro una vez que se haya acordado así en el nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), que aún se tiene que redactar.

Paralelamente a esta medida, y tan solo también para este día, los estacionamientos subterráneos de la calle Manacor y de Sa Riera serán gratuitos y se distribuirán vales a sus usuarios para que puedan utilizar, también gratuitamente el bus. Igualmente las líneas de metro y de tren, tal como ha anunciado el Govern, también serán gratuitas este día, al igual que la línea 2 de circunvalación de la EMT, que mantendrá la gratuidad en este caso durante toda la semana.

El teniente de alcalde de Movilidad del Ayuntamiento de Pama, Francesc Dalmau; el director general del Govern, Jaume Mateu; el director gerente del Consorci de Transports de Mallorca,Maarten van Bemmelen; la directora general del área, Irene Nombela y los gerentes de la SMAP, Pedro Manera y de la EMT de Palma, Mateu Marcús, han presentado esta mañana los actos previstos con motivo de la celebración de la Semana Europea de la Movilidad, que se celebra entre el 16 y el 22 de septiembre, aunque en Palma este año los actos se adelantan al próximo lunes, día 13.

Este día tendrá lugar una intervención de arte táctico en la calle Germans García Peñaranda, junto al colegio público Felip Bauzá. Este espacio ha sido peatonalizado este curso y también forma parte del conjunto de acciones previstas en el programa Palma Camina. En este espacio, a partir d las 18,00 horas del día 22 se procederá a la concesión de los premios a los usuarios más fieles del transporte público del TIB, la EMT y Bicipalma.

El jueves, 16 de setiembre, se celebrará la actividad Poesia dins el Bus. Se trata de una actividad que se realiza con la colaboración del área de Cultura del Ayuntamiento y que pretende la promoción de la denominada Línea 2 Cultural.

El viernes, 17 de septiembre, es el día escogido para una nueva celebración del denominado Parking Day, que contará este año con buses informativos d ela EMT en la plaza de España en colaboración con las áreas de Movilidad e Infraestructuras del Consell de Mallorca y del TIB.

El sábado 18 y el domingo 19 se abrirá el plazo para participar en el concurso de dibujo y de fotografía, mientras que el lunes, día 20, arranca la actividad EMT en las escuelas que se desarrollará este mismo día y el martes 21 y el miércoles 22 en los alrededores del colegio público Felip Bauzá y de Prácticas. Los actos incluyen también la realización de la Ruta Crono Palma de Patrimonio arquitectónico, moderno y contemporáneo, en colaboración con el área de Cultura y una bicicletada por el distrito Norte, que tendrá lugar el 24 de septiembre.