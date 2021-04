«Cuando Establiments era un pueblo, tenía más servicios que ahora»

Desde la ventana del maltrecho edificio del antiguo Ayuntamiento de Establiments que utiliza la Associació de Veïns, se contempla perfectamente la cantera sa Garrigueta Rassa, uno de los frentes que tiene abiertos esta entidad, presidida por Llorenç Bauzá (Palma, 1995). Un cúmulo de reivindicaciones les llevará a protestar el próximo sábado, 8 de mayo, ante las puertas de Cort.

¿Cuáles son los motivos de esa concentración en Cort?

La hemos convocado por la falta de servicios en el barrio. Como ve, estamos dentro de un edificio municipal con unas grietas que cada vez se hacen más grandes; pero también por la retirada de contenedores, que aunque nos dijeron que no se había hecho, nosotros le demostramos a Emaya todos los contenedores que se habían retirado. Por tanto, ha sido una tomadura de pelo.

Este diario publicó que Emaya implantaría la recogida puerta a puerta. ¿Tenía idea de eso?

No, de hecho, en una reunión con Ramon Perpinyà, el presidente de Emaya, nosotros le propusimos el puerta a puerta en Establiments y el técnico que le acompañaba dijo que era insostenible, inviable en nuestro barrio. Por sorpresa, leí en su diario que sí, que no solo se haría el puerta a puerta, sino que además se retiraban todos los contenedores, que solo quedarían algunos. Queremos el puerta a puerta, pero no en unas calles sí, y en otras no, para todo el pueblo de Establiments.

¿Qué problemas les ha supuesto que les quiten contenedores?

El hecho de que estén tan separadas las casas, hace que los contenedores tengan mucha distancia entre sí. Por eso el Ayuntamiento los ha retirado, y hay personas que tienen que recorrer con el coche casi un kilómetro para poder tirar la basura. Es una de las quejas que nosotros argumentamos a la hora de reclamar el servicio que se nos retira. Y tenemos una población muy envejecida, una población muy mayor, que no puede ir a tirar la basura.

Hace años que reclaman más servicios públicos...

Pedimos la mejora de la frecuencia de la línea 16 de la EMT. Pasa por uno de los corredores de Palma, que es General Riera, lo que hace que los vecinos que tienen que venir en autobús, sin no cogen el bus en la parada de El Corte Inglés de avenidas, no llegan aquí, porque en plaza España está ya saturado y hasta pasar Carrefour no se vacía. Esto hace que haya gente que se quede en tierra... A Francesc Dalmau [regidor de Movilidad] se le ha pedido que, ya que aquí, por las curvas, no se pueden poner autobuses más grandes, a ver si pueden reforzar la L19 o la 33, todas las que pasen por General Riera y recuperar frecuencias. Los vecinos, a partir de las diez de la noche, ya no tienen autobús para volver...

Establiments se manifestó hace unos años para que se crearan aceras en la carretera principal...

Lo único que pedimos es que haya el menor mal posible en las viviendas de la carretera. ¿Qué quiere decir esto? La mayoría de establimenters viven pegados a la carretera. Según qué proyecto, supone expropiación de estas viviendas, que a día de hoy, creo, el Ayuntamiento no puede asumir. Y no lo digo yo, nos lo dijo también el alcalde. Sería costoso, además de 300 vecinos que se verían afectados por posibles expropiaciones solo de un lado.

¿Cuál es su propuesta?

Que se estudie hacer como un bypass por la carretera de Puigpunyent y por esta Ma1040 que haya semaforización o tramos de ida y tramos de vuelta. Que los técnicos estudien las opciones que puede haber... Nosotros no es que las desconozcamos, pero entendemos que no tenemos que hacer los estudios, nosotros hacemos propuestas... Se ha hecho estudio del paso de vehículos, de posibilidades que afectasen lo menos posible a los vecinos. Además, hay una pared que es BIC que es la de Son Berga, por tanto dificulta bastante cualquier proyecto.

Otra cuestión, sa Garrigueta Rassa. ¿En qué punto está?

Aquí están las alegaciones [muestra un montón de folios]. Día 4 de mayo acaba el periodo para presentar alegaciones a esta reformulación o lavado de cara que ha hecho la promotora, que no es otra que poner un martillo mecánico que ayude a las voladuras.

La promotora dijo que renunciaba a las voladuras.

Le puedo asegurar que en el segundo informe que han presentado, las voladuras están presentes, mínimas, pero están. Que me expliquen qué son mínimas. Y mire este edificio, las grietas que tiene...

Por eso y por la falta de servicios denuncian que se sienten un barrio de segunda.

Sí, de segunda o de tercera. Establiments hace 100 años que pertenece a Palma y los vecinos lo dicen, cuando era un pueblo tenía más servicios que ahora. Queremos recuperar los servicios que teníamos. Tenemos infraestructuras, que permítame la expresión, ni en época de Emili Darder como alcalde había, da un poco de risa, pero a nosotros no nos hace ninguna gracias. No sé si el contador de árboles puede contar las hierbas que crecen aquí, igual quieren que crezcan hasta que se conviertan en árboles, no sé si es su intención, pero lo conseguirán. Tenemos unas hierbas que hay que ser Indiana Jones para poder caminar...