Palmario | La venta de humo sobre las viviendas de Son Busquets

Tiene algo de razón el diputado autonómico de El Pi Josep Melià cuando acusa en sede parlamentaria al ayuntamiento de Palma y, en concreto, a la teniente de alcalde de Modelo de Ciudad, Neus Truyol, de «vender humo» en relación al acuerdo alcanzado con el ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en el sentido de que en Son Busquets se construirán entre 831 y 1.000 viviendas de protección oficial. Si alguien entendió que el anuncio de Cort consistía en que ya se había alcanzado un acuerdo para la construcción de estas viviendas, tiene toda la razón para sentirse engañado. Lo que pasa es que el acuerdo no es este. Simplemente lo que se anunció es que el ministerio de Transportes (futuro propietario de los terrenos cuando culmine la negociación con Defensa) había dado su conformidad para que el Ayuntamiento redacte el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de Son Busquets incluyendo una serie de parámetros que garantizarían su aprobación por parte del mismo Ayuntamiento. De ahí a que se vayan a construir viviendas de forma inminente va un abismo, puesto que ni siquiera se ha alcanzado el acuerdo de qué va a hacer Transportes una vez que tenga los terrenos: los puede vender a particulares o al Govern. Cort ya ha dicho que no los quiere, entre otras cosas porque no tiene capacidad económica para su desarrollo.