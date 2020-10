Una de las consecuencias de la salida nocturna de la presidenta del Govern, Francina Armengol, en concreto la desaparición del acta que se levantó al local por incumplimiento del horario, será analizada en el pleno que el Ayuntamiento de Palma celebrará este jueves.

Esta mañana la por tavoz del grupo municipal del PP, Mercedes Celeste, ha solicitado la comparecencia en el pleno de la concejala de Seguridad Ciudadana, Joana Maria Adrover, con el fin de que explique algunas cuestiones relacionadas con la desaparición temporal del acta por la que se abre una sanción en la madrugada del pasado día 7 al bar Hat por haber incumplido el horario de cierre del establecimiento.

Entre las preguntas que los populares quieren que la concejala responda se incluye una relativa a si se ha abierto una investigación interna por la desaparición de este documento, cuánto tiempo permaneció fuera de control y dónde apareció, en qué departamento o qué persona la tenía.

Celeste también quiere que Adrover explique si la desaparición de actas de sanción es "algo habitual", cuántas denuncias han desaparecido y desde cuándo se tenía conocimiento de este hecho.

Desde el equipo de gobierno municipal se ha informado que la concejala dará cuenta en el pleno de todo lo relacionado con el acta de infracción a este establecimiento y de la denuncia interpuesta el pasado viernes por la noche por el propio jefe de la Policía Local, Josep Lluis Carque, ante la Policía Nacional por falta de custodia de un documento púbico y, a sugerencia del segundo cuerpo policial, por un posible delito de revelación de secretos. Curiosamente, horas después de haber interpuesto la denuncia el documento "apareció".

Fuentes municipales insisten en que el hecho de que no se encontrara el original de la denuncia no implica que su tramitación, que ya se había iniciado, no pudiera continuar su curso.