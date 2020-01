Médicos y vecinos de Pere Garau culpan a Cort del mal estado del centro de salud

Médicos y usuarios del Centro de Salud de Pere Garau han responsabilizado esta mañana al Ayuntamiento de Palma de las condiciones de insalubridad de las instalaciones.

Si bien la responsabilidad municipal es indirecta, el presidente del sindicado médico, Miguel Lázaro, ha manifestado que Cort debe poner a disposición del IB-Salud un solar o un inmueble adecuado para que se pueda construir un nuevo centro en condiciones que atienda a los más de 26.000 usuarios de Pere Garau.

Lázaro ha recordado que las deficiencias del centro con la aparición de ratas, goteras, consultas inundadas o clausuradas, desperfectos y olores insoportables es una situación que se viene denunciando por parte de los profesionales y el personal del centro desde hace más de cuatro años, sin que en este tiempo, pese a que se sabe que la solución consiste en construir unas nuevas instalaciones en otro emplazamiento porque las actuale, además, se han quedado pequeñas, el Ayuntamiento haya sido capaz de ofrecer un solar adecuado.

Por ello, han exigido "soluciones urgentes e inaplazables" y que las administraciones "prioricen con urgencia la construcción de un nuevo centro de salud para el barrio de Pere Garau y busquen una solución definitiva a una situación que se ha hecho insostenible y que pone en peligro la atención sanitaria de 30.000 usuarios.

Asimismo, Lázado ha manifestado la necesidad de que el Ib-Salud incluya en el Plan de Infraestructuras de Atención Primaria previsto para 2020, que incluye actuaciones en 11 centros, la construcción de uno nuevo en Pere Garau".

Los profesionales del centro iniciaron la semana pasada una recogida de firmas tras no obtener respuesta a la misiva remitida el pasado mes de diciembre al director gerente de Atención Primaria de Mallorca, Miguel Caldentey, en el que relataban de nuevo las deficiencias del centro.

Dolores Sastre, una usuaria del centro, ha relatado esta mañana que se incumple sistemáticamente la ley de protección de datos, dadas las características del centro de recepción, las urgencias están colapsadas permanentemente, cuando llueve se deben colocar sistemáticamente cubos y cartones en pasillos y consultas, además de la presencia de roedores y de la aparición de desconchados debido a la humedad. Ha manifestado asimismo que, como usuaria, va a exigir "responsabildades" que, en ningún caso, son achacables "a la dirección del centro".

La pediatra Idoya Mondela ha explicado que la sala de espera de pediatría constantemente se inunda debido a las goteras y hay que ir avisando a las madres de los niños que no jueguen en el suelo. Su consulta se inundó completamente hace cuatro años. En definitiva, tal como corrobora también la médico de familia Lydia Ventayol se trata de un problema que afecta a las instalaciones y que es además de capacidad.

Desde el Ayuntamiento el mismo día que la semana pasada se publicó la noticia en este periódico de la existencia de ratas y malos olores en el centro, el servicio de protección de plagas realizó una intervención urgente en las alcantarillas de las calles colindantes utilizando dos kilos de raticida. La concejalía de Salud de Cort insiste en que solo puede actuar en el exterior.

Por su parte, desde el Ib-salud se ha reiterado el problema existente con un piso ocupa situado sobre la parte antigua del centro, cuyo propietario no permite el acceso para la reparación de los desperfectos ni para proceder a la desratización. Por su parte, la teniente de alcalde de Modelo de Ciudad, Neus Truyol, manifestó que la sulución a los problemas del centro no van a ser inmediata, puesto que el Ayuntamiento no dispone de ningún solar en la zona.