Cort ofrece un nuevo solar para el centro de salud de Pere Garau

El Ayuntamiento de Palma está negociando con la conselleria de Salud la cesión de un solar situado dentro del área sanitaria de Pere Garau para la construcción del nuevo Centro de Salud que sustituya al actual. Así lo ha confirmado esta mañana el director general de Salud, Juli Fuster, quien hace dos semanas se entrevistó con el alcalde de Palma, José Hila, con el fin de tratar esta cuestión.

Fuster ha señalado que el Servicio de Salud es consciente de las deficiencias del actual centro, que van arreglando a medida que se producen., No obstante el problema de la presencia de ratas, humedades y malos olores se debe a la existencia de una vivienda 'okupa' en la finca que está situada sobre la parte antigua del centro de Salud. Pese a que se ha solicitado en tres ocasiones la autorización judicial para poder entrar en esta vivienda y proceder al arreglo de los desperfectos ocasionados en las cañerías y proceder a su desratización no disponen aún de la necesaria autorización.

En relación al nuevo centro, Fuster no quiso dar más detalles sobre el nuevo solar ofrecido por Cort en esta reunión mantenida hace dos semanas, aunque ha manifestado que está situado dentro de la zona sanitaria de Pere Garau, pese a no ser un solar céntrico y que está calificado como de equipamiento, por lo que, en principio, no sería preciso proceder a un cambio de usos.

Se mantiene la posibilidad de adquirir el solar del antiguo cine Metropolitan, aunque en este caso se trata de una propiedad privada.

En relación a la exigencia del sindicato médico de que el nuevo centro de Salud de Pere Garau se incluya en el Plan de Infraestructuras de Atención Primaria, Fuster ha manifestado que no es necesario puesto que se trata de una cuestión que ya se contempla en el plan de 2015. Fuster ha recordado que en una misma situación de instalaciones obsoletas e insuficientes se encuentra el Centro de Salud de Llucmajor.