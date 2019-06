Los vecinos viven un nuevo verano sin que se aplique la norma de músicos callejeros

Los vecinos del centro histórico de la ciudad, al igual que los de la Platja de Palma, han iniciado otro verano sin que la norma específica que regula la actividad los denominados artistas callejeros sea aplicada por parte del Ayuntamiento de Palma y, en concreto, de la Policía Local, cuerpo encargado de hacer cumplir las ordenanzas municipales.

La instrucción que regula las actividades de los pintores, músicos, bailarines, payasos, acróbatas, malabaristas y estatuas humanas en la calle, que es un anexo a la ordenanza de ocupación de la vía pública, fue aprobada el pasado mes de abril por parte de la concejalía de Participación Ciudadana y publicada en el Boletín Oficial de les Illes Balears (BOIB) el sábado, día 11 de mayo.

El anterior equipo de Participación Ciudadana justificó el retraso en su aprobación, por la necesidad de consensuar con el colectivo de artistas y los vecinos afectados la nueva norma que, entre otras cosas, obliga a las personas que ejercen alguna de las anteriores actividades a conseguir una autorización a modo de carné para poder actuar.

Asimismo, establece una serie de zonas e itinerarios que los artistas deben cumplir. Como consecuencia de las reuniones mantenidas con representantes vecinales, afectados principalmente por la actividad de los denominados músicos callejeros, se consiguió introducir en la instrucción que se prohibiera esta actividad en todo el casco antiguo a excepción de en sa Feixina, el Parc de la Mar, es Born y la plaza de España. Como consecuencia, los músicos no pueden actuar en ningún caso y en ninguna hora del día en zonas como las plazas de Santa Eulàlia, Cort y Major, ni en las calles Colom, Oms o Sant Miquel.

Tampoco pueden hacerlo en las plazas de sa Gerreria, zona en la que, además, la actividad musical se prolonga hasta altas horas de la noche coincidiendo con las terrazas que se mantienen abiertas durante todos los días de la semana y, en especial, los martes y sábados por la noche. Pese a que desde el pasado 11 de mayo esta prohibición, por lo que respecta a los músicos, está plenamente en vigor, los vecinos se quejan de que el Ayuntamiento no la aplica.

Según los vecinos, en algunos casos, hablando con los agentes de la Policía Local, estos manifiestan que desconocen que esta prohibición está en vigor.

En otros, aseguran que algún agente ha llegado a replicar al vecino denunciante que le insta a aplicar la prohibición que "a mí la música en la calle me gusta", mientras que en otros casos afirman que la nueva instrucción aún no está plenamente en vigor puesto que se están tramitando las autorizaciones de los artistas y las zonas en las que podrán actuar, tal como se contempla en la nueva norma. Algo que, según los vecinos, en el caso de los músicos, tanto si disponen del carné que les autoriza a actuar en la ciudad en estas zonas prohibidas como si no, no podrán hacerlo.



Presentadas más de 300 solicitudes para actuar en la calle

La concejalía de Participación Ciudadana se ha visto desbordada por la "avalancha" de solicitudes presentadas por parte del colectivo de los denominados artistas callejeros con el fin de conseguir el carné que les permita actuar en las zonas de la ciudad autorizadas en la instrucción aprobada en abril, publicada en el BOIB en mayo. En realidad desde este departamento municipal se esperaba recibir entre 170 y 180 solicitudes de autorizaciones para toda la ciudad, por lo que la previsión se ha prácticamente duplicado con el consiguiente tiempo que deberán invertir los técnicos municipales analizando cada una de las peticiones, que deben ir acompañadas por una declaración determinada de su actividad y un dossier o maqueta, la copia firmada del código de conducta del artista y un resguardo del pago de la tasa correspondiente. A cada artista se le asignará una zona o un itinerario en el que podrá actuar.