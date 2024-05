O creus o creu. La gran solució?

Els romans ho tenien clar, el Govern no. Ara la Presi amolla que si legalitza els xibius sin permiso és per que se puguin habitar. Per que no caiguin. I no se pot fer primer amb els que tenen permís? I que tot il·legal se llogui a preu social als més necessitats so pena de ser esbucat com tocaria? Meiam quants s’hi apunten. Preferirien tomar amb tal de no tenir segons quins inquilins? Rialles fa tot. O peguera. Amb el Govern de garant, i a condició de que casa i la finca estigui arreglada so pena de multa altres llogarien per no res. I se pot fer immobiliària pública però si llavors no hi ha aval o no se toma la resta res servirà per res. O creu o creu. Els animals som així. I per que no se fa primer amb les cases que cauen per que els propietaris no les poden arreglar? No sels pot ajudar a canvi de varis anys de lloguer públic? I amb les que els bancs tenen aturades? Tot és posat i comèdia. Fal·làcia. Mentida. Se necessita una inversió milionària inicial que no tenen o que no estan disposats a fer y lo saben. No interessa. Primer faran solls. O vaqueries.