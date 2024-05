La foto és el missatge

A les portades del diaris locals surt la Presidenta del Govern al centre de la foto, envoltada per la seva cort (Presidents del Parlament, dels Consells , de l’Ajuntament de Palma) i d’una gran representació d’entitats acadèmiques econòmiques, socials, sindicals, ecologistes...) que han acudit a la crida per resoldre el problema de la saturació amb una solució que aglutini el suport de «tota la societat». Només falten els representants dels partits de l’oposició. Pot ser no els en consideren part de tota la societat.

Es dóna el cas que la Presidenta, durant molts anys fins ara ha vengut fent just el contrari del que ara es proposa. I que el seu govern es recolza (o està hipotecat) per un partit que no governa, però dirigeix el seu rumb. Un partit que no s’implica en aquesta iniciativa i que com pitjor li vagi al partit que governa, més alts interessos el podrà exigir.

Jo diria que la foto intenta aconseguir aquests objectius:

1. Aturar la mobilització contra la política actual i els seus efectes patològics.

2. Guanyar temps. Ja ho anuncia la Presidenta: Els canvis no es podran fer en un any ni en dos. Jo afegiria que no bastaran tres. Que hauran d’esperar a la propera legislatura. Llavors, ja serà responsabilitat del partit que guanyi.

3. Fer veure el poder de convocatòria. O el poder de la imatge publicitària.