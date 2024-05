Carta oberta a l’Ajuntament de Santanyí

Benvolgut Ajuntament,

Amb aquesta carta vull fer visible la indignació que sento davant de tanta desídia i lentitud pel que fa als tràmits burocràtics d’aquest Ajuntament.

Soc veïna de Cala Llombards des de 1968 quan els meus pares van comprar un solar i posteriorment amb molts esforços van construir una casa per a poder estiuejar i gaudir dels idíl·lics paratges del municipi de Santanyí. En el 2021 ens animàrem a construir una piscina dins de la nostra propietat, una vegada que vam tenir el projecte executat legalment amb una constructora i amb els consegüents plans d’ampliació, vam haver de posar en ordre una sèrie de deficiències i requisits que se’ns requerien des de l’ajuntament. Res a dir. Però a dia d’avui, maig de 2024, encara continuam esperant una resposta. Hem insistit al departament d’urbanisme i als seus arquitectes (que no sempre ens han pogut atendre per les baixes sense cobrir, per les vacances o per altres assumptes), hem demanat cites i enviat mails, tant de part nostra com de part de la constructora del projecte i sempre hem obtingut la mateixa resposta: «que tot està molt endarrerit, que l’arquitecte que porta el projecte no hi és...» així com moltes altres excuses.

És indignant saber i veure in situ com a Cala Llombards hi ha moltes piscines, algunes de les quals no compleixen totes les normatives que a nosaltres ens exigeixen. ¿Han hagut de passar pel mateix filtre? ¿Que està passant?

Nosaltres no som estrangers que poden pagar als seus «project managers» perquè els portin els papers al dia i puguin insistir a l’Ajuntament sobre l’agilitat burocràtica. Nosaltres som bons veïns mallorquins que volem fer les coses amb legalitat i ordre.

Des del mes de gener estam esperant una resposta de l’últim requeriment. Cada vegada que aconseguim una cita telefònica o presencial se’ns indica que en 15 dies tindrem resposta. Això es repeteix una vegada i una altra fins a data d’avui gairebé entrant el mes de juny.

Tres anys passen ràpid, o lent, tot depèn del que s’està esperant...en el nostre cas aquesta espera és eterna, decebedora i d’una impotència total davant de l’administració d’aquest Ajuntament.