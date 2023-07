Cada dia es mostra als mitjans amb un somriure estàtic i un caminar triomfal.

Arriba després d’anys d’esforços per conscienciar dels greus perills que ja estan afectant a les Illes i als seus habitants (ecològics, emergència climàtica, sobrepoblació, desigualtat creixent, saturació turística que es arracona, destrucció del territori, saturació de les infraestructures i dels serveis) i dels intents de limitar-los i reconduir-los.

En aquest moment es presenta per ser Presidenta amb propostes simples:

Som el futur. (Tot ho som, mentres tinguem vida).

Llibertat (que cadascú faci el que vulgui, o el que pugui). Uns poden, altres no.

Baixada d’impostos (en general beneficien als més rics que en paguen i no diu res com compensarà els doblers rebaixats)

Persecució dels okupes i petits delinqüents (no diu res dels grans delinqüents i xarxes mafioses que duen molt temps actuant a les Illes).

Llevar requisits, límits, controls, paperassa per construir, com als anys 70.

Sembla que d’aquesta manera, amb aquesta recepta tan senzilla els grans problemas, com en un ordinador, sortiran de la pantalla. Màgia!

Ja sabem que vostè i els seus acompanyants no els sofreixen. Tenen i tendran encara més recursos per aïllar-se d’ells.

Quina formació i quina experiència ( de gestió ) té? Sabem que a una època de Batle del PP va aconseguir de forma provisional un empleo que ara ha volgut assegurar-se (Quina sort).

Qu`ha fet a la vida civil, apart de la vida de Partit i de les actuacions agressives i irrespectuoses cap als i especialment cap a les col·legues dels altres partits? Actuacions que han continuat aquest dies quan se suposava que havia de presentar el programa per a ser anomenada pel Parlament (no només pel seu partit). Aplica el principi: pega primer i et respectaran.

Parlant un bon català la modalitat ampanera traicionará la llengua del seu poble, la dels seus padrins als que n’ha fet al·lusió, Què pensarà Joan Veny al qui l’ajuntament del seu partit i del seu poble va retre homenatge fa poc per la seva feina pel català? Què passarà amb els infants que sortosament han rebut l’escolarització en la seva llengua i que amb el seu programa, que li ha imposat Vox, es tornaran veure marginats, com durant el franquisme. Des de Madrid estan encantats amb vostè, com amb Ayuso i amb President lladre que va fugir als Estats Units i, tanmateix, no es va lliurar-se de la presó.

Si no recapacita sobre la seva postura i el compromís amb els socis que la mantenen, té molts de números per ingressar a la saga de Matas, Bauzà, Rajoy, Feijóo ( que abans d’arribar al poder ja té problemes per justificar d’on li arriben els doblers que augmenten sorprenentment el seu patrimoni),

Vostè és mare d’una nina. Jo, podria ser pare de vostè, per l’edat, i esper un net.

He estat mestre tota la meva vida professional i m’he esmerçat perquè a casa a l’escola i al carrer els alumnes poguessin utilitzar la llengua dels pares i padrins. Jo no vaig poder. Estic orgullós que els meus fills pogueren i... voldria que el meu net també pugui.

L’any passat vaig ser fedatari de la campanya avui per demà que va recollir el nombre de signatures suficients per promoure una llei. Per si no ho sap, la llei aprovada pel Parlament garanteix que les iniciatives legislatives tenguin en compta els drets de les generacions futures (la de la seva filla i el meu net).

Què els podrà dir d’aquí 4 anys, quan hagi acabat la seva presidència?

Podran viure, al menys, a una terra, a una societat i a una cultura semblant a la que tenim?