Trobada de gloses mallorquines i cubanes i nom en anglès? Tal Art Brunch, sens paraules! Glosa que no s’improvitza són matemàtiques. T’aprens les paraules, ets ràpid fent jocs i combinacions, entrenes i fas el show. I si encara cobres, millor. I en anglès, per suposat. Lowl! Tota una declaració de principis. Res a veure Sebastià Gelabert- Tia de Sa Real que si l’envestien contestava amb glosa contundent i reivindicativa tot de manera espontània i amb la seva llengua, tan bona com qualsevol altra per a dir qualsevol cosa. Els «encuentros» i trobades de jocs de paraules poden ser entretenguts. Que s’anomeni en anglès fa pena. Ara, «que no se digui glosa a tal cosa que la trona den Tià encara ressona quan el que se proposa és més nosa in- conclosa que altra cosa. Tal la fosca o la claror la glosa és cosa que no és cosa i que per tot el mon se posa». I és que hi ha dies que no som aguantadors.