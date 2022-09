Calor, desglaç, incendis, sequeres i inundacions augmenten per causa del CO₂ que emetem. A aquesta llista de conseqüències del canvi climàtic cal afegir-ne els medicans. El terme medicà -que combina els mots mediterrani i huracà- va ser introduït pel professor de meteorologia Kerry Andrew Emmanuel del MIT (Massachusetts Institut de Tecnologia). Segons les seves investigacions i treballs sobre ciclons i huracans, els vents circulars que els caracteritzen, són més intensos quan s’incrementa la temperatura de la superfície del mar. Per altre, quedà constatat per l’Institut Espanyol d’Oceanografia l’augment accelerat de la temperatura marina del mediterrani occidental. Aquest, experimenta tempestes huracanades que any rere any són més intenses. Igual que la temperatura global va en augment, els medicans han passat de ser una raresa meteorològica a ser un fet repetitiu i creixent.

Per tant, i tal com va dir en Kerry Emmanuel rere la seva estada a Mallorca com a investigador visitant a la Universitat de les Illes Balears l’any 2005, si no reduïm les emissions de CO₂, els medicans augmentaran la seva capacitat destructiva considerablement. Es tracta d’una situació que aquesta mateixa tardor possiblement veurem.