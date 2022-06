Señor President de la Fundació Mallorca Turisme Andreu Serra:

Mi nombre es Aina Amengual y el pasado 8 de abril participé en el Hakathon que se realizó durante el Mallorca Sustainable Summit con el objetivo de dar soluciones a problemáticas ligadas con los sectores turismo y sostenibilidad. Después de inscribirme en dicho evento, recibí un email de la organizadora confirmando que había sido seleccionada para participar. Participé en la Hakathon formando parte de un equipo con otras tres personas. El equipo desarrolló un proyecto dentro del reto de movilidad.

Los resultados de dicha Hakathon debían comunicarse durante las dos semanas posteriores al evento. Tras varias semanas de espera en la que se nos indicaba que la decisión final no se había tomado, el pasado 9 de junio, la misma organizadora que me había inscrito, se puso en contacto conmigo que mi equipo había resultado ganador pero que, puesto que yo no había estado bien inscrita, no podía acceder al premio (5.000€ a repartir entre los miembros del equipo ganador) . Es decir, no solo han tardado 2 meses en dar un veredicto sino que además, por un error que no ha sido mío, no tengo derecho a ser premiada.

Después de esta comunicación he intentado ponerme en contacto con la organización del evento y con la Fundació Mallorca Turisme, tanto por teléfono como por correo electrónico y no he recibido respuesta. Finalmente, hoy, 17 de junio me han enviado el siguiente email: «No cumplen los requisitos de la convocatoria, no están en el expediente y ya está enviado a BOIB, mañana se publica».

Me parece una decisión totalmente injusta, que por un error ajeno, y tras el esfuerzo dedicado a participar en la actividad, no pueda figurar como uno de los ganadores del premio. No es una buena decisión para incentivar la participación en actividades que buscan desarrollar ideas que permitan incrementar el bienestar de los ciudadanos de nuestra isla.