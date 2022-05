Mi carta es para explicarles mi caso. Soy camarera de pisos en un hotel (una kelly) desde hace más de 35 años, y tras una vida de esfuerzo y sacrificio decidí jubilarme anticipadamente.

Llevo meses intentando conseguir cita con la seguridad social para tramitar los papeles y hasta la fecha me ha sido imposible. Me pasan de un teléfono a otro (la mayoría de pago y casi todos automáticos) con idénticos y nulos resultados. Mi sorpresa ha sido comprobar que mi desesperante situación la padecen cientos, por no decir miles, de personas en toda la isla, prolongándose en el tiempo mucho más de lo normal desde la pandemia, al menos dos años. Señor@s políticos, ya sean del Consell o del Govern, están ahí para solucionar los problemas de la gente, no para crearlos, ignorarlos o no darles relevancia. Más tarde se extrañarán del ascenso del populismo bananero o de la extrema derecha, pero si no son capaces de corregir las negligencias más sencillas y evidentes, difícilmente las personas podrán verles capaces de dirigir un gobierno en futuras elecciones.