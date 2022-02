El 1939 Hitler va invadir Polònia amb el pretext que els polonesos havien atacat Alemanya, amb un muntatge ben preparat de soldats alemanys desfressats de soldats polonesos atacant la frontera. Tot això precedit d’una campanya de falsedats anti poloneses per part de la premsa alemanya, a fi de preparar psicològicament per a la guerra una població fins aleshores molt reticent davant aquesta. Així va començar la Segona Guerra Mundial.

Ara assistim a un escenari molt parescut de campanya antirussa de molts «media», fent passar els russos, sense cap prova ni una, i amb una insistència infatigable, com els presumptes agressors d’Ucraïna en un immediat futur. Coses dels americans, que podrien simular un atac rus contra Ucraïna per la banda del Donbass, i que no interessen en absolut els europeus, que en realitat només en poden sortir perjudicats. Els Estat Units, en efecte, i el seu braç armat, l’OTAN, estan des de fa anys intentant encerclar Rússia per tots els costats, aproximant-se a les seves fronteres tant com poden, fins al punt que, en cas de col.locar míssils atòmics a Ucraïna, aquests es trobarien només a cinc minuts de vol de Moscou. I tot amb la finalitat que els USA puguin mantenir la seva hegemonia mundial. Rússia,naturalment,s’exclama i exigeix garanties que Ucraïna no serà utilitzada amb aquesta finalitat.

I el cas de l’Estat Espanyol és especialment lamentable, ja que no hem d’oblidar que Rùssia fou el principal i gairebé únic aliat de la República durant la seva guerra contra el feixisme, i Rússia, per tant, i no els Estats Units, hauria d’ésser l’aliat preferent d’una Espanya democràtica. Per això vèim que, molt encertadament,els principals partits hereus de la República i de la lluita per la democràcia, els «rojos»,Esquerra Unida,Podem, Esquerra Republicana,EH Bildu, Compromís,etc,es mostren totalment contraris a la guerra i a l’agressió contra Rùsssia que s’està perpetrant.