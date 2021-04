Conselleria vs. Editorial Alpina

Vaja quina feta la què està fent el vostre Conseller de Medi Ambient. Estic avergonyit d’allò que estau fent amb el poder polític que vos han donat els vots. Entre d’altres el meu. Com a ciutadà, exigeix una rectificació, més prest que tard, de la vostra manera de dur la protecció del Medi. Com a mostra els fets envers de la venerable editorial Alpina, mítica a tot l’estat espanyol. Quan els mapes espanyols del Pirineu s’acabaven a la frontera, ells unien i publicaven els mapes francesos i els espanyols . Crec que no varen ser multats. Quantes vegades varem desitjar un mapa Alpina de Mallorca quan usàvem els mapes militars per les corbes de nivell, el Mascaró Pasarius pels topònims, els mapes de Melcior Rosselló de les Rutes Amagades, etc. Vet aquí que tenim un magnífic mapa d’Alpina. Doncs resulta que no agrada a la Conselleria... per motius de protecció del Medi. Es veu que aquests mapes embruten molt!!! Amb la feinada que hi ha per fer per la Serra.

L’Editorial Alpina es mereix un premi per publicar uns mapes magnífics. Gràcies a ells, i en particular a Jaume Tort i els seus col.laboradors, tenim uns mapes en els quals els camins són d’una gran exactitud, fets a partir de tracs i amb una topònimia prou encertada. El que ha de fer la Conselleria és donar suport. El que s’ha fet és un disbarat de «despatx» y digne de pocavergonyes. Caldria qualque tipus d’acció. Els vots que teniu no són per fer aquestes barbaritats. A França, per exemple, tota la informació de senders i topònims avalada per les Federecions s’incorporen al Mapa Topogràfic Nacional. A Mallorca es vol multar aquells que fan un treball de camp de primera categoria y ho publiquen sense cap ajuda pública. Vergonya cavallers, vergonya.