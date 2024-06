Els socialistes ara diuen blau, ara diuen negre

Las Cortes de Aragón entregan a la princesa Leonor su máxima distinción / Javier Cebollada

Madrid, Congrés dels Diputats, 31 d’octubre de 2023. La Princesa Leonor complia divuit anys i jurava la Constitució Espanyola. Presidint l’acte, una Francina Armengol vestida de cap a peus de blau borbó lloava cara a cara la princesa hereva com la digna representant del nostre país. La definia com una dona jove i propera al sentir majoritari de la seva generació. Encara que el conjunt del seu discurs no fou per tirar coets, la presidenta s’expressà políticament i constitucionalment correcte i accentuà l’esdeveniment d’històric.

Aprofitant la majoria d’edat de la Princesa, a Mallorca també teníem l’oportunitat de viure un altre esdeveniment històric, però la presidenta Armengol ha canviat de color. Del blau de l’honor i el respecte ha passat al negre de la incoherència i improvisació amb un PSOE al Consell de Mallorca que al darrer moment ha decidit abstenir-se en la proposta d’atorgar a la Princesa Leonor el títol de Filla Adoptiva de Mallorca. Un fet insòlit que romp amb els tradicionals consensos en la tria d’aquestes distincions i, encara més, si es té en compte que no havien posat cap impediment quan l’entitat civil impulsora d’aquesta iniciativa va fer la ronda de reunions amb cada un dels grups polítics. De fet, ells varen confirmar que hi votarien a favor.

Però és que actualment el PSOE es troba en una situació de contradiccions constants que no tenen explicació. En pocs mesos passen d’aplaudir i festejar la majoria d’edat de la Princesa d’Astúries al Congrés i votar a favor del seu nomenament a l’Ajuntament de Saragossa a abstenir-se i impedir el reconeixement que el Consell de Mallorca vol dedicar-li a la pròxima Diada de Mallorca celebrada per fi el 12 de setembre. És evident que dins la barca sanchista cadascú va de les seves i estira les veles quan vol segons allò que li interessa. Quan convé, es mostren fervents defensors de la monarquia; quan no, l’ignoren i li manquen el respecte. Sense rumb ni consens, els socialistes han ben perdut el nord i ja no formen part d’aquell partit que es proclamava defensor dels valors constitucionalistes. Ara són un partit que utilitza la Casa Reial com un accessori polític i que, dia rere dia, fan una passa més cap a l’extrema esquerra.

Aquesta política d’ara sí, ara no; ara blanc, ara negre» sembla ser l’únic principi consistent de la nova era socialista. Recordem el paperot de dimissió de Pedro Sánchez davant del Rei, tot un acte de teatre polític que només tenia com a objectiu mantenir-se al poder. Aquesta maniobra va subratllar l’estratègia d’utilitzar les institucions per al seu propi benefici, sense cap escrúpol. Talment com la vergonyosa i recent Llei d’Amnistia que també és un altre clar exemple de la controvèrsia que els envolta i que erosiona la credibilitat d’un partit que canvia de parer segons bufa el vent.

Seria interessant que el Grup Socialista del Consell de Mallorca reflexionàs i oferís el seu vot a favor a la proposta que reconeix la constant dedicació i l’amor de la Princesa Leonor cap a la nostra illa. Des del Partit Popular els animam que facin memòria i recordin aquells estius on les presidentes socialistes corrien a fer-se la foto amb la reialesa amb titulars tan sensats com el de Catalina Cladera que allò que primer feia davant el Rei era «agrair-li que vengui a passar les vacances a Mallorca i que segueixi amb aquesta tradició». També serà interessant saber amb quin color, per no dir amb quina cara, es presentaran aquest estiu a la recepció de Marivent. Perquè a un partit com el PSOE ara diuen blau, ara diuen negre...