Vox encadena al PP a la criminal herencia de la dictadura franquista

Que alguien de la catadura moral de la señora Idoia Ribas, portavoz de Vox en el Parlamento balear, tenga la desvergüenza de afirmar que «los ciudadanos deben poder opinar sin temor a que venga la Fiscalía a perseguirles», refiriéndose a la derogación que promueve de la Ley de Memoria Democrática, la que recuerda que hubo un golpe de Estado contra el Gobierno legítimo y constitucional de la Segunda República, el 18 de julio de 1936, que desembocó en la Guerra Civil y una efusión de sangre como nunca se había visto en las Españas, constata no ya por dónde circulan las querencias de la extrema derecha de Vox, sino la sumisión de la otra derecha, la del PP, a postulados deleznables, sin parangón en Europa. El PP de la señora Marga Prohens, presidenta de la Comunidad Autónoma balear, acepta el relato de que lo sucedido en los tiempos de la Segunda República, convulsos, atormentados, como sucedía en toda Europa, lo que acaeció después, con el deliberado asesinato de miles de ciudadanos por el hecho de se republicanos en Mallorca, es equiparable a los anteriores desmanes. No, señora Prohens, señores y señoras del PP, no, rotundamente no: lo que acaeció fue que un golpe de Estado militar, que dispuso del beneplácito de buena parte de las derechas y de la Iglesia católica, condujo a la Guerra Civil y a la posterior dictadura del general Franco. La señora Prohens y los suyos saben que, en Mallorca, se asesinó a mansalva, conocen qué alentó y protagonizó la dictadura, no ignoran la vesania con la que se prodigaron los vencedores. ¿Porqué hacen suyo el relato que trata de imponer la extrema derecha. ¿Ignoran que, al hacerlo, se encadenan a la peor herencia, a la de la criminal dictadura franquista?

De eso y solo de eso va la derogación de la Ley de Memoria, que aquí, al igual que en Aragón, Valencia o Castilla-León, auspicia Vox, que no oculta sus querencias, añoranzas franquistas, y el PP. Al decir Idoa Ribas, con el acreditado cinismo que la caracteriza, el desparpajo de quien culturalmente es analfabeta, que sigue creyendo (o no) que el 18 de julio de 1936 se inició la «cruzada de liberación nacional» para salvar a la «civilización cristiana» de la «horda roja», como un connotado compañero de partido ha manifestado, ante las barbas de Llorenç Galmés, presidente del Consell de Mallorca, incapaz, en su estulticia política, de reaccionar ante tanto vómito, que «los políticos no tienen que obligar a las personas a interpretar la historia», está enunciando, además de una sandez, el propósito de que siga imperando el recuerdo de lo que acaeció acuñado por los vencedores. Deviene inservible el pretendido argumento de que hay que olvidar, en aras de la reconciliación, lo que fue obligado en los años de la Transición, cuando el espadón de los militares pendía sobre la naciente institucionalización democrática; la amnesia emascula a la ciudadanía. En España hubo un régimen democrático, el de la Segunda República, que, insistamos en ello, vivió la época más difícil del siglo XX, con la eclosión del nazi-fascismo y el comunismo estalinista, totalitarismos asesinos; se desempeñó como buenamente pudo, pugnando por modernizar el país. Y fracasando demasiadas veces. El golpe de Estado militar precipitó la Guerra Civil; en la zona republicana, al contrario que en la dominada por los golpistas, el Gobierno, cuando pudo, maniatado (dispongo de caso familiar, protagonizado por mi abuelo paterno, que lo corrobora), trató de frenar la carnicería. En Mallorca la represión fue brutal: cinco mil asesinatos aproximadamente. Recordemos otra vez a George Bernanos: «aquí fusilan como si talaran». Idoia Ribas apuesto doble contra sencillo a que no ha leído Los grandes cementerios bajo la luna. No sabe que Bernanos era profundamente católico, con hijo falangista. Se marchó asqueado de Mallorca. Señora Ribas, señores y señoras de Vox y PP: hubo un Golpe de Estado y, en Mallorca, se asesinó por orden directa de los militares al mando. Represión metódica, como estipuló el general Mola, ordenó el general Franco. Señores y señoras del PP, ¿se hacen cargo?

