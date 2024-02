Jaime Martínez, alcalde de Palma. / Ayuntamiento de Palma

La millor manera d’honorar la vida democràtica de la nostra ciutat és practicar la transparència i el respecte cap a la pluralitat política. I les formes del batle de Palma, Jaime Martínez, estan molt allunyades d’aquesta lògica. Tenim un batle que parla de «llibertat», però que practica el càstig a qui pensa de manera diferent.

Tant la meva destitució com la de les altres dues portaveus de l’oposició és una passa més en la deriva ultra d’un batle autoritari i segrestat per l’extrema dreta. Estam davant de fets propis d’una tradició obscura i covarda i d’un pensament profundament antidemocràtic. Només partint d’aquí es pot explicar aquesta decisió.

Molts palmesans i palmesanes ja han pogut observar que el batle Martínez té por, i la por no és mai una bona aliada de la política. Qui pensi que l’any 2024 es pot actuar com un cacic del segle XIX, qui pensi que Cort és una casa de senyors i que els palmesans som uns vassalls, no mereix governar. Qui es comporta com s’ha comportat Martínez és algú que menysprea les institucions democràtiques, en una mostra de falta de respecte cap a les veïnes i veïns de Palma i la seva diversitat. La democràcia no entén de cacics.

El batle té por del seu soci de govern. La ultradreta va exigir la meva destitució després d’haver estat insultada en un ple per un regidor del PP, una menyspreable imitació d’Ayuso que tothom recorda. Un batle democràtic no pot ser còmplice de l’insult ni censurar l’agredida. Però Martínez es plega als desitjos del general.

El batle té por de les veïnes i veïns de Palma i s’atrinxera al seu despatx. El batle és incapaç d’explicar a la gent el seu projecte de ciutat. Encara no sabem com millorarà el transport públic, la neteja o l’accés a l’habitatge. Què el paralitza? De moment el Partit Popular governa per al negoci. Però no per als autònoms o les petites empreses, sinó per als grans interessos vinculats al turisme i a la construcció. No governa per millorar la vida de la gent, i això no ho pot explicar.

I davant aquesta situació, per amagar la seva por el batle alimenta l’estratègia del sectarisme i de la crispació. La seva por ara mira cap a l’oposició, i per això la difama amb despotisme i mala educació. Tot això té conseqüències per a la vida dels palmesans i palmesanes. El batle té por dels tramvies, té por dels carrils bici, té por de l’habitatge social, té por dels eixos cívics, té por del petit comerç...

El silenci és l’única resposta als greus problemes que pateix la ciutadania. Però també té por dels grans constructors, del general o dels seus subordinats insultadors

Per això el batle obeeix els lobbys de sempre, menysprea l’oposició i ignora la ciutadania.

El batle té por, i la por no deixa prendre bones decisions. Però nosaltres no entrarem al seu joc pervers. Continuarem treballant al servei de la gent. Perquè volem fer de Palma una ciutat que posi l’economia al servei de la gent, que acabi amb l’especulació, acabi amb l’economia especulativa, , i que impulsi una mobilitat sostenible i un habitatge assequible.