Últimamente el fuego amigo se va volviendo gracioso y con razón. Alguien sugirió como si nada que «con la que está cayendo y tu escribes de pajaritos» bien cierto. Entiendo perfectamente la enmienda, me hago cargo absolutamente e incluso aplaudo la observación de lince. ¿Dónde hay que firmar?

El de la foto acababa de llegar el otro día, lo encontré dando tumbos sobre si mismo, sin poder volar, todo bastante triste. Pueden ser muchas causas, el agotamiento de la migración, los malditos pesticidas u otros productos que todavía se utilizan. De este animal Phylloscopus collybita su etimología griega nos dice que es una hoja de árbol que nos observa, ciertamente inspecciona las hojas en busca de comida. El collybita ya hace referencia al dinero (a que es cambista) con un sonido parecido a las monedas al repicar.

Ya ven, si acabamos siempre en lo mismo. Otra persona, «me gusta más cuando hablas de Pla» (que era un buen pájaro) al que próximamente el sr. Xavier Pla le habrá publicado la que será la biografía más importante de las que se han hecho: Un cor furtiu. Vida de Josep Pla unas 1600 páginas por parte del mejor estudioso sobre su obra y trayectoria. Ha tenido acceso a papeles inéditos. Tanto Xavier Pla como Xavier Febrés han radiografiado brillantemente al autor de Palafrugell. Quién da más. Lo ven… mejor no sacar el tema.

Decía que esta avecilla lo pasa crudo viajando. A la de la imagen la hicimos reposar y la depositamos en un espeso centro de un montón de leña delgada así quedase bien aislada de cualquier depredador digamos que doméstico. Horas más tarde ya se oía el peculiar sonido de calderilla. Pronto saltaría entre la vegetación en busca de insectos agitando las alas y la cola con frecuencia. Pueden verse en jardines, albuferas, tierras de cultivo, en ciudades y en la montaña, en esta zona de la isla le llaman «fulleta d’olivera» es l’Ullet de bou que en castellano es el Mosquitero común, minúsculo, 11 cms, el canto de su primo el Mosquitero musical es diferente. Como pasa siempre, se mezclan los residentes con los acabados de llegar, muchos lo hacen con retraso estos días de frío ya que desde otoño han ido llegando. Son pájaros de pico muy fino e incansable trabajo eliminando toda clase de insectos. Recuerden, cuantos más gatos menos plumíferos de este tipo tan beneficioso, voy acabando rápido. Suelen poner de cuatro a siete huevos no muy lejos del suelo. Según la procedencia puede variar su coloración. Gris en la parte superior y ocre amarillento por bajo, un tamiz verde oliva en su conjunto redondeado. Si usted tiene macetas, los podrá llegar a ver en su balcón limpiando de pulgón. Un bicho del todo simpático

Por supuesto que con la que está cayendo, como muy acertadamente apuntan, todo esto es de relativa importancia, pero igual que cualquier opinión que podamos dar del fratricida conflicto Ruso-ucraniano que en poco tiempo nos lleve a la gran vergüenza de los ataques terroristas de Hamas, a nadie le han importado los niños asesinados de los kibutz así como se sigue mirando hacia otro lado ante los miles de niños palestinos asesinados en este órdago genocida. Nuestros antepasados que lucharon en Francia contra los nazis no aguantarían la actual vergüenza. Fíjense que cuando no hay pajaritos a la vista ni se oyen trinos solamente suenan misiles y criaturas humanas llorando de dolor por culpa de los asesinos de siempre, de toda la vida. Cambien sus trajes y banderitas, son los perros de siempre. Si por otro lado hemos de quitarnos los pájaros de la cabeza vemos aparecer a una pútrida derecha española que no termina nunca su circo que además es, en la función, el mismo de siempre. La izquierda cainita lo más patético del país y los nacionalismos la misma mierda de toda la vida. Como ven si las plumas no son de esas criaturas que vuelan aparecen los lugares comunes tan transitados. Pero lo peor de todo esto es que los países que hoy viven estos infiernos comenzaron igual, con esta absurda cadena de despropósitos a los que nos tienen sometidos. Todo esto es despreciable porque es evitable pero forma parte del gran negocio de unos pocos. Nada nuevo en el firmamento. Siempre intentando evitar llegar a estos trinos. En el recuerdo, la madre de mi madre cuando decía que «un buen pájaro» debe cantar si el día es claro y hace buen tiempo, pero hoy las cenizas acaban llegando y ya nos nublan la vista.