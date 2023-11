Aquests dies s’ha celebrat a Palma el Foro Europeo del Turismo, el qual, forma part dels diferents esdeveniments de la Presidència espanyola del Consell de la Unió Europea; el nostre grup parlamentari va rebre convidada per assistir-hi, i vam prendre la decisió de no participar-hi, per considerar que el model turístic del que es faria gala i del que es trauria pit, és el mateix que té segrestada la nostra economia, basada en el monocultiu turístic, expulsada la nostra ciutadania del dret a un habitatge digne i assequible i en general, empobrides les treballadores i treballadors que tenen greus problemes per fer front a les despeses bàsiques de les seves famílies per mor de l’elevat cost de la vida al nostre arxipèlag. És el que Jorge Sequera al seu llibre Gentrificación, capitalismo cool, turismo y control del espacio urbano, anomena l’economia de la precarietat, fonamentada en el treball uberitzat i intermitent, en molts casos submergit. En resum, a Balears, més riquesa és més desigualtat social.

Així les coses, els problemes que pateix la nostra població s’han enquistat des de fa anys, la nul·la o poca oferta d’habitatge residencial surt a preus caríssims, inaccessibles pel poder adquisitiu de la gent d’aquí; el lloguer turístic il·legal campa a gust; el mòbbing immobiliari a llogateres i llogaters per tal d’evitar el lloguer residencial de llarga durada i tenir els habitatges buits a l’estiu per incrementar guanys per part de la propietat; el progressiu increment de segones residències de persones-propietàries no residents, que només estan habitades un o dos mesos a l’any; barris i pobles gentrificats que han expulsat a la població que abans hi vivia; col·lapse de carreteres, camins i espais naturals, el consum insostenible d’una aigua que no tenim, i com no, la contaminació i la sobrepassada petjada ecològica a que sotmetem el nostre territori, per què el turisme no només arriba en vols i vaixells comercials, també arriba en creuers i jets privats, la qual cosa implica xifres rècord en emissions de CO2, així resulta, que alhora que patim les conseqüències del canvi climàtic amb episodis de calor infernal sense precedents i preocupants sequeres, l’aeroport de Palma, l’any 2022 va ser l’aeroport d’Espanya amb més tràfic d’aviació executiva, seguit pel d’Eivissa.

És per açò que no només no vàrem assistir al Foro Europeo del Turismo, sinò que vàrem donar suport i assistírem a la Contracimera Social del Turisme que fins a setanta cinc entitats i partits de les nostres illes ( Associacions veïnals, Plataforma contra els mega creuers, Fórum de la societat civil, Plataforma d’afectats per les hipoteques, Plataforma Antiautopista, Sindicats, Campanya Stop jets privats, Plataforma pel dret a un habitatge digne de Menorca, etc ) van decidir emprendre o donar suport per tal d’ interpel·lar als dirigents polítics i econòmics sobre la realitat del que aquí vivim; compartim totalment el lema elegit Menys turisme, més vida, que va ser intensament cridat a la manifestació del dilluns capvespre.

El canvi climàtic és una realitat que tindrà un gran impacte en les generacions futures i els petits canvis en les nostres actuacions quotidianes no seran suficients, ens estem carregant l’equitat intergeneracional i no podem mirar cap a una altra banda, toca exigir grans canvis ja i deixar de blanquejar el que està succeint. Només el decreixement turístic permetrà la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental.