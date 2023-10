Ara fa 100 dies que el Sr. Galmés governa el Consell de Mallorca amb un pacte PPVOX. Però on és el President? Qualcú pot dir quin és el seu full de ruta per aquesta legislatura? Es va presentar a les eleccions amb el lema de desembossar Mallorca, amb dues úniques propostes: eliminar la limitació de la velocitat de la Via de Cintura i el carril Bus VAO de l’entrada a Palma per l’autopista de Llevant. Idò va mentir a tots els ciutadans, perquè 100 dies després no ha executat aquestes propostes. Però tampoc ha estat capaç de vertebrar cap altre iniciativa seriosa en termes de mobilitat que no fos donar continuïtat als projectes en marxa des de la passada legislatura. El PP no te model de mobilitat més enllà de fomentar el vehicle privat i ampliar carrils. Benvinguts a la mobilitat insostenible del sr. Galmés.

On és el President que creu en la institució, que hauria de reivindicar més competències (mobilitat, agricultura, costes) per fer tornar gran al Govern de Mallorca. Tampoc l’hem vist defensant el paper institucional del Consell quan el Govern ha trepitjat completament les competències d’urbanisme i els planejaments municipals amb el Decret llei d’habitatge. Tampoc ha sabut o no vol exercir la competència de Turisme, recentment transferida, i rebutja utilitzar instruments avançats que li vam deixar preparats per fer una efectiva detecció del lloguer vacacional il·legal. On és el President que hauria de defensar els recursos econòmics per projectes innovadors i transformadors per Mallorca: s’ha trobat 120 projectes finançats amb més de 150 milions d’euros dels fons Next Generation que vàrem deixar embastats, però de moment ha demostrat nul·la capacitat de gestió i impuls. On és el President, que no diu res quan VOX presenta una Proposició de llei al Parlament per la creació de l’Oficina de Derechos Lingüisticos que conculca l’Estatut i el consens de 40 anys sobre l’ús de la nostra llengua. La gestió del Sr. Galmés també suspèn en transparència. Què podíem esperar del PP que pretén eliminar la Oficina Anticorrupció per la via d’urgència. S’han torbat 100 dies a tenir el Portal de Transparència operatiu, després de la nostra denúncia. Però allò més greu és el cas d’incompatibilitat de la consellera del PP, Raquel Sánchez. El conflicte d’interessos manifest del Secretari tècnic del departament de Territori, que ha maniobrat en favor d’un Col·legi Professional pel qual segueix fent feina. O la situació compromesa d’un Director insular de Cultura que surt en els papers de la trama presumptament corrupta de l’Ajuntament de Campos. Silenci i negligència presidencial en tots els casos. Són 100 dies al Govern de Mallorca, suficients com per demanar-nos on és el sr. Galmés. De moment, només hem vist un President presoner de l’extrema dreta, que no demostra lideratge, que no pinta res en l’organigrama del PP de la senyora Prohens, amb nul·la capacitat de gestió dels problemes i necessitats de Mallorca. Ara ja no és a l’oposició, ara toca decidir, deixar-se d’excuses i fer feina pel be de tots els mallorquins.